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17 августа, 18:17

В России для собак сделали "консервы" с запахом тротила

На "Армии-2023" показали "консервы" с запахом тротила для четвероногих сапёров

<p>С помощью "Кинтестов" собаки со 100-процентной точностью находят различные виды взрывчатки. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-47275428_263841?ysclid=llfh5qcbc2746829105&z=photo-47275428_457267070/album-47275428_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Ростех"</a></p>

С помощью "Кинтестов" собаки со 100-процентной точностью находят различные виды взрывчатки. Обложка © VK / "Ростех"

На международном военно-техническом форуме "Армия-2023" представили тест-тренинги для собак-сапёров. С помощью отечественного ноу-хау под названием "Кинтест" животные со 100-процентной точностью находят различные виды взрывчатки.

"Кинтест" для четвероногих сапёров по внешнему виду напоминает консервы для собак. Он сделан из специальной ткани, в которой содержатся мельчайшие дозы реальных взрывчатых веществ — тротила, гексогена, октогена, тетрила и других. Ещё одним плюсом является удобство применения данного продукта. В "Кинтесте" не используются образцы в виде порошка, поэтому исключена возможность вдыхания состава, соответственно, для людей и животных он абсолютно безопасен.

"Собачий нос крайне чувствителен и улавливает разницу в запахах настоящих взрывчатых веществ и имитаторов. Наученная на имитаторах собака впоследствии показывает меньший процент найденных закладок ВВ и взрывных устройств", — отметил гендиректор АО "КНИИМ" (входит в "Ростех") Сергей Коробков.

Названа сумма госконтрактов, которые заключило Минобороны на форуме "Армия-2023"

Названа сумма госконтрактов, которые заключило Минобороны на форуме "Армия-2023"

Напомним, международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа. На нём уже показали много интересного. Так, концерн "Калашников" представил укороченную версию АК-19, АО "Ремдизель" — беспилотный автомобиль "Зубило". Также гости увидели модернизированную САУ "Коалиция-СВ" и антидроновое ружьё. А "Ростех" представил модернизированный штурмовой бронежилет "Оберег".

Наталья Исакова
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