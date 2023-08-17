В России для собак сделали "консервы" с запахом тротила
На "Армии-2023" показали "консервы" с запахом тротила для четвероногих сапёров
С помощью "Кинтестов" собаки со 100-процентной точностью находят различные виды взрывчатки. Обложка © VK / "Ростех"
На международном военно-техническом форуме "Армия-2023" представили тест-тренинги для собак-сапёров. С помощью отечественного ноу-хау под названием "Кинтест" животные со 100-процентной точностью находят различные виды взрывчатки.
"Кинтест" для четвероногих сапёров по внешнему виду напоминает консервы для собак. Он сделан из специальной ткани, в которой содержатся мельчайшие дозы реальных взрывчатых веществ — тротила, гексогена, октогена, тетрила и других. Ещё одним плюсом является удобство применения данного продукта. В "Кинтесте" не используются образцы в виде порошка, поэтому исключена возможность вдыхания состава, соответственно, для людей и животных он абсолютно безопасен.
"Собачий нос крайне чувствителен и улавливает разницу в запахах настоящих взрывчатых веществ и имитаторов. Наученная на имитаторах собака впоследствии показывает меньший процент найденных закладок ВВ и взрывных устройств", — отметил гендиректор АО "КНИИМ" (входит в "Ростех") Сергей Коробков.
Напомним, международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа. На нём уже показали много интересного. Так, концерн "Калашников" представил укороченную версию АК-19, АО "Ремдизель" — беспилотный автомобиль "Зубило". Также гости увидели модернизированную САУ "Коалиция-СВ" и антидроновое ружьё. А "Ростех" представил модернизированный штурмовой бронежилет "Оберег".