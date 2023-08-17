В России для собак сделали "консервы" с запахом тротила

На международном военно-техническом форуме "Армия-2023" представили тест-тренинги для собак-сапёров. С помощью отечественного ноу-хау под названием "Кинтест" животные со 100-процентной точностью находят различные виды взрывчатки.

"Кинтест" для четвероногих сапёров по внешнему виду напоминает консервы для собак. Он сделан из специальной ткани, в которой содержатся мельчайшие дозы реальных взрывчатых веществ — тротила, гексогена, октогена, тетрила и других. Ещё одним плюсом является удобство применения данного продукта. В "Кинтесте" не используются образцы в виде порошка, поэтому исключена возможность вдыхания состава, соответственно, для людей и животных он абсолютно безопасен.