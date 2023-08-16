Названа сумма госконтрактов, которые заключило Минобороны на форуме "Армия-2023"

Министерство обороны России на международном военно-техническом форуме "Армия-2023" заключило госконтракты на сумму, превышающую 400 миллиардов рублей. Об этом сообщил журналистам начальник Главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев.

"Сегодня подписаны одиннадцать и вручены девять государственных контрактов на сумму более 400 миллиардов рублей", — проинформировал генерал-лейтенант.