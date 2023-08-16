Названа сумма госконтрактов, которые заключило Минобороны на форуме "Армия-2023"
Генерал-лейтенант Гуляев: На форуме "Армия" заключены госконтракты на 400 млрд
Министерство обороны России на международном военно-техническом форуме "Армия-2023" заключило госконтракты на сумму, превышающую 400 миллиардов рублей. Об этом сообщил журналистам начальник Главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев.
"Сегодня подписаны одиннадцать и вручены девять государственных контрактов на сумму более 400 миллиардов рублей", — проинформировал генерал-лейтенант.
Эти госконтракты предусматривают поставки в ВС РФ около двух с половиной тысяч новых образцов вооружения, военной и специальной техники и почти два миллиона единиц средств поражения, уточнил Гуляев.
Напомним, международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа. На нём уже показали много интересного. Так, концерн "Калашников" представил укороченную версию АК-19, АО "Ремдизель" — беспилотный автомобиль "Зубило". Также гости увидели модернизированную САУ "Коалиция-СВ" и антидроновое ружьё. А "Ростех" представил модернизированный штурмовой бронежилет "Оберег".
ТАСС / Сандурская Софья