Россия начнёт выпускать в 25 раз больше боеприпасов, прозванных на СВО "выключателем" ПВО

Производство высокоточных управляемых снарядов "Краснополь-М2", прозванных на СВО "выключателем" ПВО, в 2024 году вырастет в 25 раз. Это стало возможным благодаря расширению производственных мощностей, сообщил управляющий директор Конструкторского бюро приборостроения имени А.Г. Шипунова Вячеслав Ковалёв.

Ковалёв обещал нарастить выпуск снарядов "Краснополь" в 25 раз. Видео © t.me / zvezdanews

"Наш популярный "Краснополь-М2" — в следующем году рост относительно изначальных производственных мощностей превысит 25 раз. Мы уверены, что с этой задачей справимся", — подчеркнул Ковалёв в интервью телеканалу "Звезда".