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15 августа, 19:02

Россия начнёт выпускать в 25 раз больше боеприпасов, прозванных на СВО "выключателем" ПВО

Директор тульского КПБ Ковалёв: Выпуск снарядов "Краснополь" вырастет в 25 раз

Производство высокоточных управляемых снарядов "Краснополь-М2", прозванных на СВО "выключателем" ПВО, в 2024 году вырастет в 25 раз. Это стало возможным благодаря расширению производственных мощностей, сообщил управляющий директор Конструкторского бюро приборостроения имени А.Г. Шипунова Вячеслав Ковалёв.

Ковалёв обещал нарастить выпуск снарядов "Краснополь" в 25 раз. Видео © t.me / zvezdanews

"Наш популярный "Краснополь-М2" — в следующем году рост относительно изначальных производственных мощностей превысит 25 раз. Мы уверены, что с этой задачей справимся", — подчеркнул Ковалёв в интервью телеканалу "Звезда".

Российские военные уничтожили снарядом "Краснополь" склад боеприпасов ВСУ

Российские военные уничтожили снарядом "Краснополь" склад боеприпасов ВСУ

Ранее глава Объединённой двигателестроительной корпорации Вадим Бадеха сообщил на форуме "Армия-2023", что российские истребители пятого поколения Су-57 с двигателями второго этапа встанут на конвейер до 2027 года. А Лайф собрал в фоторепортаж самые впечатляющие новинки с военного форума.

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Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Илья Пушкарев
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