Россия начнёт выпускать в 25 раз больше боеприпасов, прозванных на СВО "выключателем" ПВО
Директор тульского КПБ Ковалёв: Выпуск снарядов "Краснополь" вырастет в 25 раз
Производство высокоточных управляемых снарядов "Краснополь-М2", прозванных на СВО "выключателем" ПВО, в 2024 году вырастет в 25 раз. Это стало возможным благодаря расширению производственных мощностей, сообщил управляющий директор Конструкторского бюро приборостроения имени А.Г. Шипунова Вячеслав Ковалёв.
Ковалёв обещал нарастить выпуск снарядов "Краснополь" в 25 раз. Видео © t.me / zvezdanews
"Наш популярный "Краснополь-М2" — в следующем году рост относительно изначальных производственных мощностей превысит 25 раз. Мы уверены, что с этой задачей справимся", — подчеркнул Ковалёв в интервью телеканалу "Звезда".
Ранее глава Объединённой двигателестроительной корпорации Вадим Бадеха сообщил на форуме "Армия-2023", что российские истребители пятого поколения Су-57 с двигателями второго этапа встанут на конвейер до 2027 года. А Лайф собрал в фоторепортаж самые впечатляющие новинки с военного форума.
Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin