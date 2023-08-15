"Су-57", "пиксельные" танки и "Буки": Самые впечатляющие новинки с "Армии-2023" в объективе Лайфа

Прямо сейчас в подмосковной Кубинке идёт второй день международного военно-технического форума "Армия-2023". Российские и не только производители военной техники, оружия, амуниции, ракет и всего, что относится к оборонной сфере, показывают свои последние достижения и заключают контракты. Лайф посетил мероприятие и запечатлел его в свой объектив.

На площадках, находящихся под крышей, также показывают военную технику, а ещё макеты тех образцов, что или слишком большие или существуют только в таком виде. Кроме того, свои стенды были, в частности, у представителей Китая и Индии.