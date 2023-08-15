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15 августа, 13:53

"Су-57", "пиксельные" танки и "Буки": Самые впечатляющие новинки с "Армии-2023" в объективе Лайфа

Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023"

Прямо сейчас в подмосковной Кубинке идёт второй день международного военно-технического форума "Армия-2023". Российские и не только производители военной техники, оружия, амуниции, ракет и всего, что относится к оборонной сфере, показывают свои последние достижения и заключают контракты. Лайф посетил мероприятие и запечатлел его в свой объектив.

Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Вертолёт Ми-171Ш на площадке "Вертолётов России". Фото © LIFE / Павел Баранов

Вертолёт Ми-171Ш на площадке "Вертолётов России". Фото © LIFE / Павел Баранов

Вертолёт Ка-52. Фото © LIFE / Павел Баранов

Вертолёт Ка-52. Фото © LIFE / Павел Баранов

Представитель Военной полиции на форуме. Фото © LIFE / Павел Баранов

Представитель Военной полиции на форуме. Фото © LIFE / Павел Баранов

Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Представители Минобороны проходят мимо одного из представленных бронеавтомобилей. Фото © LIFE / Павел Баранов

Представители Минобороны проходят мимо одного из представленных бронеавтомобилей. Фото © LIFE / Павел Баранов

Один из представленных бронеавтомобилей в "пиксельном" камуфляже. Фото © LIFE / Павел Баранов

Один из представленных бронеавтомобилей в "пиксельном" камуфляже. Фото © LIFE / Павел Баранов

Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Отец, сын и военная техника на "Армии-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Отец, сын и военная техника на "Армии-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Иностранный гость из одной арабской республики на "Армии-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Иностранный гость из одной арабской республики на "Армии-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Танк Т-14 "Армата" на "Армии-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Танк Т-14 "Армата" на "Армии-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

БМПТ "Терминатор" и танк Т-14 "Армата". Фото © LIFE / Павел Баранов

БМПТ "Терминатор" и танк Т-14 "Армата". Фото © LIFE / Павел Баранов

Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Вездеход "Русак". Фото © LIFE / Павел Баранов

Вездеход "Русак". Фото © LIFE / Павел Баранов

На площадках, находящихся под крышей, также показывают военную технику, а ещё макеты тех образцов, что или слишком большие или существуют только в таком виде. Кроме того, свои стенды были, в частности, у представителей Китая и Индии.

Один из образцов, представленный представителями Индии. Фото © LIFE / Павел Баранов

Один из образцов, представленный представителями Индии. Фото © LIFE / Павел Баранов

Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Стенд представителей Китая. Фото © LIFE / Павел Баранов

Стенд представителей Китая. Фото © LIFE / Павел Баранов

Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Макет ракеты "Протон-М". Фото © LIFE / Павел Баранов

Макет ракеты "Протон-М". Фото © LIFE / Павел Баранов

Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов

Напомним, международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа. На нём уже показали много интересного. Так, концерн "Калашников" представил укороченную версию АК-19, АО "Ремдизель" — беспилотный автомобиль "Зубило". Также гости увидели модернизированную САУ "Коалиция-СВ" и антидроновое ружьё. А "Ростех" представил модернизированный штурмовой бронежилет "Оберег".

"Прошла испытания на СВО": Мантуров объяснил интерес иностранцев к военной технике России на "Армии-2023"

"Прошла испытания на СВО": Мантуров объяснил интерес иностранцев к военной технике России на "Армии-2023"

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LIFE / Павел Баранов

Матвей Константинов
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