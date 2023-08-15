"Су-57", "пиксельные" танки и "Буки": Самые впечатляющие новинки с "Армии-2023" в объективе Лайфа
Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023"
Прямо сейчас в подмосковной Кубинке идёт второй день международного военно-технического форума "Армия-2023". Российские и не только производители военной техники, оружия, амуниции, ракет и всего, что относится к оборонной сфере, показывают свои последние достижения и заключают контракты. Лайф посетил мероприятие и запечатлел его в свой объектив.
Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов
Вертолёт Ми-171Ш на площадке "Вертолётов России". Фото © LIFE / Павел Баранов
Вертолёт Ка-52. Фото © LIFE / Павел Баранов
Представитель Военной полиции на форуме. Фото © LIFE / Павел Баранов
Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов
Представители Минобороны проходят мимо одного из представленных бронеавтомобилей. Фото © LIFE / Павел Баранов
Один из представленных бронеавтомобилей в "пиксельном" камуфляже. Фото © LIFE / Павел Баранов
Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов
Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов
Отец, сын и военная техника на "Армии-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов
Иностранный гость из одной арабской республики на "Армии-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов
Танк Т-14 "Армата" на "Армии-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов
Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов
БМПТ "Терминатор" и танк Т-14 "Армата". Фото © LIFE / Павел Баранов
Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов
Вездеход "Русак". Фото © LIFE / Павел Баранов
На площадках, находящихся под крышей, также показывают военную технику, а ещё макеты тех образцов, что или слишком большие или существуют только в таком виде. Кроме того, свои стенды были, в частности, у представителей Китая и Индии.
Один из образцов, представленный представителями Индии. Фото © LIFE / Павел Баранов
Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов
Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов
Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов
Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов
Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов
Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов
Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов
Стенд представителей Китая. Фото © LIFE / Павел Баранов
Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов
Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов
Макет ракеты "Протон-М". Фото © LIFE / Павел Баранов
Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов
Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов
Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов
Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов
Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов
Лайф публикует фоторепортаж с форума "Армия-2023". Фото © LIFE / Павел Баранов
Напомним, международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа. На нём уже показали много интересного. Так, концерн "Калашников" представил укороченную версию АК-19, АО "Ремдизель" — беспилотный автомобиль "Зубило". Также гости увидели модернизированную САУ "Коалиция-СВ" и антидроновое ружьё. А "Ростех" представил модернизированный штурмовой бронежилет "Оберег".
LIFE / Павел Баранов