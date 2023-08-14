Производство Су-57 с новыми двигателями начнётся до 2027 года

Серийное производство российских истребителей Су-57 с новыми двигателями второго этапа начнётся до 2027 года. Об этом в кулуарах форума "Армия-2023" рассказал глава Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) Вадим Бадеха.

"Если они (сроки. — Прим. Лайфа) назывались, мы точно их не сдвигаем вправо, всё идет по плану", — цитирует его ТАСС.