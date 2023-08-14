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14 августа, 09:13

Производство Су-57 с новыми двигателями начнётся до 2027 года

Серийное производство российских истребителей Су-57 с новыми двигателями второго этапа начнётся до 2027 года. Об этом в кулуарах форума "Армия-2023" рассказал глава Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) Вадим Бадеха.

"Если они (сроки. — Прим. Лайфа) назывались, мы точно их не сдвигаем вправо, всё идет по плану", — цитирует его ТАСС.

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Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, созданный ОКБ имени П.О. Сухого. Самолёт разработан для замены в российских ВКС тяжёлого истребителя Су-27. Новейший российский истребитель сегодня осмотрел министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во время обхода экспозиции форума "Армия-2023" на аэродроме Кубинка.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Александра Вишнякова
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