Производство Су-57 с новыми двигателями начнётся до 2027 года
Серийное производство российских истребителей Су-57 с новыми двигателями второго этапа начнётся до 2027 года. Об этом в кулуарах форума "Армия-2023" рассказал глава Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) Вадим Бадеха.
"Если они (сроки. — Прим. Лайфа) назывались, мы точно их не сдвигаем вправо, всё идет по плану", — цитирует его ТАСС.
Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, созданный ОКБ имени П.О. Сухого. Самолёт разработан для замены в российских ВКС тяжёлого истребителя Су-27. Новейший российский истребитель сегодня осмотрел министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во время обхода экспозиции форума "Армия-2023" на аэродроме Кубинка.
ТАСС / Сергей Бобылев