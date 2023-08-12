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Регион
Опубликовано 12 августа 2023, 10:39
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"Ростех" показал участвующую в СВО военную технику в виде монстров-роботов

Танк Т-90М в виде русского медведя на поле боя. Обложка © Ростех

Танк Т-90М в виде русского медведя на поле боя. Обложка © Ростех

"Ростех" представил изображения участвующей в спецоперации на Украине военной техники в виде фантастических персонажей. Картины механизированных монстров опубликованы в телеграм-канале госкорпорации.

  • ТОС-1А в виде Змея Горыныча. Арт © Ростех
    ТОС-1А в виде Змея Горыныча. Арт © Ростех
  • Су-57 в виде сокола российских ВКС. Арт © Ростех
    Су-57 в виде сокола российских ВКС. Арт © Ростех
  • "Ланцет" в виде рабочей пчёлки российских войск. Арт © Ростех
    "Ланцет" в виде рабочей пчёлки российских войск. Арт © Ростех
  • Ка-52 "Аллигатор" в виде дракона. Арт © Ростех
    Ка-52 "Аллигатор" в виде дракона. Арт © Ростех
  • "Панцирь-С1" в виде носорога. Арт © Ростех
    "Панцирь-С1" в виде носорога. Арт © Ростех

ТОС-1А в виде Змея Горыныча. Арт © Ростех

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"Выкладываем все изображения из серии #БоевыеМонстрыРостеха. Напомним, в этом проекте мы представляем боевую технику госкорпорации, участвующую в СВО, в виде механизированных монстров", — говорится в сообщении.

Там добавили, что преобладающая доля (90%) военной техники изготавливается именно на предприятиях "Ростеха". У каждого вооружения свой неповторимый и грозный характер. Госкорпорация также сделала анонимный опрос, в котором пользователи проголосовали за самый интересный образ. Пока там лидирует истребитель Су-57, представленный в образе сокола, на втором месте стоит боевой танк Т-90М (русский медведь), а на третьем — тяжёлая огнемётная система ТОС-1А "Солнцепёк" (Змей Горыныч).

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Ранее сообщалось, что на военно-техническом форуме "Армия-2023" впервые покажут тренажёр для подготовки операторов системы ПВО С-350Е "Витязь". Благодаря ему будет усовершенствована подготовка расчётов к решению боевых задач.

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Евгения Колесникова
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