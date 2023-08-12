"Ростех" показал участвующую в СВО военную технику в виде монстров-роботов

"Ростех" представил изображения участвующей в спецоперации на Украине военной техники в виде фантастических персонажей. Картины механизированных монстров опубликованы в телеграм-канале госкорпорации.











"Выкладываем все изображения из серии #БоевыеМонстрыРостеха. Напомним, в этом проекте мы представляем боевую технику госкорпорации, участвующую в СВО, в виде механизированных монстров", — говорится в сообщении.

Там добавили, что преобладающая доля (90%) военной техники изготавливается именно на предприятиях "Ростеха". У каждого вооружения свой неповторимый и грозный характер. Госкорпорация также сделала анонимный опрос, в котором пользователи проголосовали за самый интересный образ. Пока там лидирует истребитель Су-57, представленный в образе сокола, на втором месте стоит боевой танк Т-90М (русский медведь), а на третьем — тяжёлая огнемётная система ТОС-1А "Солнцепёк" (Змей Горыныч).