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Регион
Опубликовано 20 августа 2023, 12:56
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Украинский волонтёр объявил сбор на "мешки для двухсотых" из-за огромных потерь ВСУ

Украинский волонтёр Хома заявил, что ВСУ не хватает мешков для убитых солдат ВСУ

Украинский волонтёр Игорь Хома из Тернополя заявил, что ВСУ просят у него как можно больше мешков для упаковки тел своих убитых солдат. Видео он разместил в TikTok с просьбой помочь в покупке или деньгами.

Волонтёр с Украины Игорь Хома рассказал о потерях ВСУ. Видео © Tik-Tok / igor_khoma

"Друзья, очень страшные запросы пришли... Нужны мешки для двухсотых. Буквально от всех батальонов с разных направлений, от всех бойцов, которым мы помогаем... Вот такая цена", сказал Хома.

Он также признался, что украинским военным не хватает дронов, снарядов, тепловизоров, и всё же больше всего требуется именно "мешков для двухсотых". Украинец резюмирует в ролике: "Беда..." Его пост собрал за пару дней 1,3 миллиона просмотров, некоторые пользователи сетуют, что киевские власти водят их за нос, рассказывая о "победах" ВСУ.

Потери ВСУ на самом смертоносном участке фронта снова исчисляются сотнями
Потери ВСУ на самом смертоносном участке фронта снова исчисляются сотнями

Ранее в США признали огромные потери у ВСУ. Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что украинские войска на поле боя потеряли уже 400 тысяч человек, при этом НАТО продолжает подгонять ВСУ к самоубийственному наступлению.

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Tik-Tok / igor_khoma

Татьяна Миссуми
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