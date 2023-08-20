Украинский волонтёр Игорь Хома из Тернополя заявил, что ВСУ просят у него как можно больше мешков для упаковки тел своих убитых солдат. Видео он разместил в TikTok с просьбой помочь в покупке или деньгами.

Волонтёр с Украины Игорь Хома рассказал о потерях ВСУ. Видео © Tik-Tok / igor_khoma

"Друзья, очень страшные запросы пришли... Нужны мешки для двухсотых. Буквально от всех батальонов с разных направлений, от всех бойцов, которым мы помогаем... Вот такая цена", — сказал Хома.

Он также признался, что украинским военным не хватает дронов, снарядов, тепловизоров, и всё же больше всего требуется именно "мешков для двухсотых". Украинец резюмирует в ролике: "Беда..." Его пост собрал за пару дней 1,3 миллиона просмотров, некоторые пользователи сетуют, что киевские власти водят их за нос, рассказывая о "победах" ВСУ.