Украинская армия с начала наступления несёт катастрофические потери: ВСУ лишились около 40 тысяч человек, а также 60–70% поставленной западными партнёрами техники. Об этом журналистам рассказал командир спецотряда "Ахмат" Апты Алаудинов.

По его словам, российские военные продолжают успешно уничтожать западную технику, часть из которой взорвалась на минах, а другая была уничтожена в боях. Из-за нехватки вооружения ВСУ решили пересмотреть тактику и теперь наступают в пешем порядке, пояснил Алаудинов.

"Сегодня из той техники, которая была поставлена ВСУ, мы можем с уверенностью сказать, что уже 60–70% уже уничтожено. Всё это мы можем наглядно видеть на полях сражений", — пояснил военный.

Кроме того, Алаудинов рассказал и о потерях ВСУ в живой силе. Так, из 60 тысяч собранных для наступления солдат более 40 тысяч уже уничтожено, а 20 тысяч — получили серьёзные ранения. Из-за нехватки военных украинские командиры снимают подразделения со всех участков фронта, чтобы хоть как-то закрыть эти дыры, добавил он.