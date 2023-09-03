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Регион
Опубликовано 3 сентября 2023, 10:00
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В США призвали Зеленского остановить боевые действия на фоне провала ВСУ

AT: Зеленскому следует стабилизировать фронт после провального контрнаступления

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно срочно остановить боевые действия и стабилизовать ситуацию на фронте из-за провала контрнаступления ВСУ. Такое заявление сделал бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен.

"Ситуация в Херсонской и Запорожской областях показывает, что Киеву не удастся достичь заявленных целей. Тем временем украинцы уже потеряли много бронетехники и понесли тяжёлые потери", — приводит издание Asia Times его слова.

Как утверждает Брайен, большая часть лучших подразделений ВСУ на сегодняшний день уже уничтожена, поэтому Киеву следует как можно скорее перейти к обороне, параллельно обучая новых мобилизованных и перевооружая военнослужащих. Вместе с тем экс-сотрудник Пентагона подчеркнул, что украинская сторона активно использует данные американских спецслужб для нанесения ударов по территории России, из-за чего растёт риск эскалации конфликта и его выхода уже за пределы Незалежной.

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Напомним, что ВСУ перешли в обещанное наступление на всех направлениях 4 июня. За это время украинской стороне не удалось достичь значимых результатов, тогда как её потери стали исчисляться десятками тысяч. Проблемы в этом направлении ранее признал и президент страны Владимир Зеленский, который пожаловался на большое количество мин.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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