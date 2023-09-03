"Ситуация в Херсонской и Запорожской областях показывает, что Киеву не удастся достичь заявленных целей. Тем временем украинцы уже потеряли много бронетехники и понесли тяжёлые потери", — приводит издание Asia Times его слова.

Как утверждает Брайен, большая часть лучших подразделений ВСУ на сегодняшний день уже уничтожена, поэтому Киеву следует как можно скорее перейти к обороне, параллельно обучая новых мобилизованных и перевооружая военнослужащих. Вместе с тем экс-сотрудник Пентагона подчеркнул, что украинская сторона активно использует данные американских спецслужб для нанесения ударов по территории России, из-за чего растёт риск эскалации конфликта и его выхода уже за пределы Незалежной.