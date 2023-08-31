Киев уличили в планах сделать Резникова "лицом" провального контрнаступления ВСУ

Увольнение главы Минобороны Украины Алексея Резникова нужно Киеву для того, чтобы выставить его виновным в провале контрнаступления ВСУ. Так информацию от депутата Верховной рады Ярослава Железняка о том, что главу военного ведомства Незалежной могут убрать с должности и назначить послом в Великобританию в начале сентября, прокомментировал политолог Олег Макаренко.

"Это свидетельствует о том, что контрнаступление, о котором долго заявляли в Киеве, провалилось, кадровые перестановки необходимы для того, чтобы списать эти неудачи на определённое лицо. Тем более, что к Резникову уже были претензии, связанные с закупками Министерством обороны продуктов питания и военного снаряжения по завышенным ценам", — объяснил политолог в эфире радио Sputnik.

По мнению Макаренко, власти Украины постараются свалить все провалы на кого-то одного — и лицом неудач на фронте станет именно Резников, которого уберут подальше от Киева, отправив в Великобританию. При этом, эксперт отметил, что во всей этой ситуации никак не пострадает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, куда в большей степени ответственный за крах украинского контрнаступления.