В Госдуме дали прогноз по СВО при смене министра обороны Украины на переговорщика с Россией

Задачи и ход спецоперации не изменятся после назначения на должность нового главы Минобороны Украины Рустема Умерова — участника переговоров с Россией в Белоруссии. В этом уверен заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

"Для нас всё равно, кто будет министром обороны Вооружённых сил Украины. Никаких изменений не претерпит, задачи, которые поставлены Верховным главнокомандующим, как были, так и остаются", — пояснил он "Ленте.ру".