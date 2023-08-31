В Госдуме дали прогноз по СВО при смене министра обороны Украины на переговорщика с Россией
Депутат Швыткин уверен, что ход СВО не зависит от смены главы Минобороны Украины
Российско-украинские переговоры в Белоруссии в апреле 2022 года. Фото © Telegram / BELTA
Задачи и ход спецоперации не изменятся после назначения на должность нового главы Минобороны Украины Рустема Умерова — участника переговоров с Россией в Белоруссии. В этом уверен заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
"Для нас всё равно, кто будет министром обороны Вооружённых сил Украины. Никаких изменений не претерпит, задачи, которые поставлены Верховным главнокомандующим, как были, так и остаются", — пояснил он "Ленте.ру".
Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Алексея Резникова уволят с поста министра обороны Украины и вскоре назначат послом в Великобритании. Его преемником может стать нынешний глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров, который был участником переговоров с Россией в Белоруссии весной 2022 года.