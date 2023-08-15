Давление Запада на Украину в вопросе замены действующего министра обороны Алексея Резникова на женщину продиктовано желанием союзников Киева придать "агрессивному режиму гламурное лицо". Так о ситуации в соседней стране высказался член молодёжной ассамблеи Совбеза ООН от РФ, политолог Юрий Самонкин.

По сведениям журналистов, в качестве кандидатов на замену Резникову хозяева Киева предложили волонтёра Марию Берлинскую, вице-премьера Ирину Верещук и директора Центра противодействия коррупции Дарью Каленюк. Как объяснил Самонкин, поиски женщины на этот пост связаны с распространённой на Западе практикой, при которой высокие посты достаются представительницам слабого пола. Там бытует мнение, что женский взгляд на вещи позволяет быстрее решать проблемы. Последних на Украине скопилось огромное множество, говорит Самонкин.

"Происходит поиск подобия Маргарет Тэтчер XXI века — той женщины, которая могла бы вывести страну из кризиса тупика и сделать её великой в глазах Коллективного Запада", — подчеркнул политолог в интервью телеканалу "360".

Впрочем, женщина во главе Министерства обороны вряд ли поможет Киеву избежать неминуемого краха, уверен Самонкин. Украина находится в разлагающемся состоянии, стране не удастся сохраниться в прежнем виде, объясняет он.