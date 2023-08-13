Запад хочет сделать министром обороны Украины женщину

Западные кураторы хотят видеть женщину в кресле главы Минобороны Украины. Об этом пишет местное издание "Страна.ua" со ссылкой на источник.

Согласно слухам, курсирующим в политических кругах, в настоящее время активно обсуждается возможность замены действующего министра обороны Алексея Резникова. При этом вполне серьёзно рассматривается вопрос о том, чтобы назначить на его место женщину. Так, например, на Западе не против видеть в этом амплуа волонтёра Марию Берлинскую, вице-премьера Ирину Верещук или директора Центра противодействия коррупции Дарью Каленюк.