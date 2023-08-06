Зеленский объявил о новых кадровых чистках

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что грядёт новый виток кадровых чисток. Их целью названа борьба с коррупцией, сообщает Reuters.

"На следующей неделе мы продолжим избавляться от тех, кто привязан к своим старым привычкам и схемам, ослабляющим Украину десятилетиями", — заявил Зеленский.

Конкретных имён он не назвал. Недавно украинский лидер высказывал возмущение по поводу коррупции в стране, в том числе в военкоматах.