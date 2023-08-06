Зеленский объявил о новых кадровых чистках
Зеленский анонсировал новую череду увольнений на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что грядёт новый виток кадровых чисток. Их целью названа борьба с коррупцией, сообщает Reuters.
"На следующей неделе мы продолжим избавляться от тех, кто привязан к своим старым привычкам и схемам, ослабляющим Украину десятилетиями", — заявил Зеленский.
Конкретных имён он не назвал. Недавно украинский лидер высказывал возмущение по поводу коррупции в стране, в том числе в военкоматах.
Ранее Лайф сообщал, что главный военком Ровенщины создал крупный наркокартель и прогорел после избиения стукача дубинкой. А одесского военкома обвинили в незаконном обогащении. Он накупил себе домов в Испании.
Flickr / President Of Ukraine