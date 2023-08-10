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10 августа, 19:59

Зеленский выбирает нового министра обороны Украины из двух кандидатов, узнали СМИ

УП: Зеленский выбирает замену главе МО Украины Резникову из двух кандидатов

Украинский президент Владимир Зеленский ищет замену министру обороны Украины Алексею Резникову, который может уйти в отставку. На эту позицию сейчас претендуют два человека, сообщает издание "Украинская правда", цитируя источники в руководстве страны.

По информации издания, первый кандидат — вице-премьер Александр Кубраков, второй — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Оба уже переговорили на эту тему с Зеленским. При этом Резников тоже, скорее всего, не останется без работы: его могут назначить послом Украины в Великобритании. Об этом уже заявлял депутат Рады Алексей Гончаренко.

Александр Камышин, Александр Кубраков. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / AP / Henry Nicholls

Александр Камышин, Александр Кубраков. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / AP / Henry Nicholls

Зеленского сравнили с героем повести Маркеса об обречённом смертнике

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Напомним, ранее Зеленский заявил, что грядёт новый виток кадровых чисток. Их целью названа борьба с коррупцией. Конкретных имён он не назвал. Недавно украинский лидер высказывал возмущение по поводу коррупции в стране, в том числе в военкоматах.


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t.me / Zelenskiy / Official

Анатолий Симоненко
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