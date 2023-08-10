Зеленский выбирает нового министра обороны Украины из двух кандидатов, узнали СМИ

Украинский президент Владимир Зеленский ищет замену министру обороны Украины Алексею Резникову, который может уйти в отставку. На эту позицию сейчас претендуют два человека, сообщает издание "Украинская правда", цитируя источники в руководстве страны.

По информации издания, первый кандидат — вице-премьер Александр Кубраков, второй — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Оба уже переговорили на эту тему с Зеленским. При этом Резников тоже, скорее всего, не останется без работы: его могут назначить послом Украины в Великобритании. Об этом уже заявлял депутат Рады Алексей Гончаренко.