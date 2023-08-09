Зеленского сравнили с героем повести Маркеса об обречённом смертнике
Политолог Пшеничников: США ещё не решили, кому отдать кресло Зеленского после его смерти
В американской прессе так часто пишут о вероятной скорой смерти президента Украины Владимира Зеленского, что складывается впечатление, будто его судьба уже предопределена. Таким мнением поделился политолог, обозреватель "Царьграда" Игорь Пшеничников.
Он сравнил главу киевского режима с героем повести Габриэля Гарсии Маркеса, известную под названием "Смерть, о которой знали заранее". По мнению эксперта, даже в высших эшелонах украинской власти прекрасно поняли, к чему всё идет, и уже начали схватку за пост президента.
"Публикация Politico не просто некий сигнал из-за океана, но сигнал, в организации которого принимали участие люди (или человек) из окружения Зеленского. Всем им хочется показаться достойными в глазах вашингтонского обкома, который, похоже, ещё не принял окончательного решения, на кого он сделает ставку", — приводит слова политолога "Царьград".
Ранее СМИ раскрыли планы Киева на случай смерти Зеленского. В частности, журналисты называли имена политиков, которые могут занять должность президента Украины, хотя в Киеве и опровергают эту информацию. А вот бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон не сомневается, что США намерены устранить Зеленского и обвинить в его гибели Россию. По его словам, это произойдёт в ближайшее время.