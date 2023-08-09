Зеленского сравнили с героем повести Маркеса об обречённом смертнике

В американской прессе так часто пишут о вероятной скорой смерти президента Украины Владимира Зеленского, что складывается впечатление, будто его судьба уже предопределена. Таким мнением поделился политолог, обозреватель "Царьграда" Игорь Пшеничников.

Он сравнил главу киевского режима с героем повести Габриэля Гарсии Маркеса, известную под названием "Смерть, о которой знали заранее". По мнению эксперта, даже в высших эшелонах украинской власти прекрасно поняли, к чему всё идет, и уже начали схватку за пост президента.