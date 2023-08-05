Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США намерены устранить президента Украины Владимира Зеленского и обвинить в его гибели РФ. По его словам, это произойдёт в ближайшее время.

При этом бывший сотрудник ЦРУ считает, что Вашингтон не намерен брать на себя ответственность за убийство украинского лидера, поэтому он может попытаться "свалить вину" на Москву.