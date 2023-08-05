"Его дни сочтены": США решили ликвидировать Зеленского, заявил экс-аналитик ЦРУ
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США намерены устранить Зеленского и обвинить в этом РФ
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США намерены устранить президента Украины Владимира Зеленского и обвинить в его гибели РФ. По его словам, это произойдёт в ближайшее время.
"Его дни сочтены", — отметил Джонсон в эфире ютуб-канала Dialogue Works.
При этом бывший сотрудник ЦРУ считает, что Вашингтон не намерен брать на себя ответственность за убийство украинского лидера, поэтому он может попытаться "свалить вину" на Москву.
Ранее СМИ раскрыли планы Киева на случай смерти Зеленского. В частности, журналисты называли имена политиков, которые могут занять должность президента Украины. Однако в Киеве опровергают эту информацию.
Flickr / President Of Ukraine