Киев привела в исступление статья Politico о плане на случай гибели Зеленского
Секретарь СНБО Данилов опроверг данные СМИ о плане на случай смерти Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © president.gov.ua
В Киеве опровергли информацию американского издания Politico о наличии плана относительно преемников в случае смерти президента Владимира Зеленского. Комментарий секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова прозвучал в эфире телеканала "Рада".
"Это абсолютно некорректная информация, никаких планов нет. Есть президент страны, верховный главнокомандующий, который исполняет свои обязанности", — отметил он, выразив недоумение по поводу цели данной публикации.
По словам Данилова, в связи с этим возникают вопросы к тем представителям властных структур Украины, которые контактируют с зарубежными СМИ и провоцируют подобные слухи.
Ранее Лайф писал, что были раскрыты детали украинского "плана Б" на случай смерти Зеленского. В числе вероятных кандидатов на его должность назвали главу офиса президента Андрея Ермака, министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и министра обороны Алексея Резникова.