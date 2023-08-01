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1 августа, 18:37

Киев привела в исступление статья Politico о плане на случай гибели Зеленского

Секретарь СНБО Данилов опроверг данные СМИ о плане на случай смерти Зеленского

<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © <a href="https://president.gov.ua" target="_blank" rel="noopener noreferrer">president.gov.ua</a></p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © president.gov.ua

В Киеве опровергли информацию американского издания Politico о наличии плана относительно преемников в случае смерти президента Владимира Зеленского. Комментарий секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова прозвучал в эфире телеканала "Рада".

"Это абсолютно некорректная информация, никаких планов нет. Есть президент страны, верховный главнокомандующий, который исполняет свои обязанности", — отметил он, выразив недоумение по поводу цели данной публикации.

По словам Данилова, в связи с этим возникают вопросы к тем представителям властных структур Украины, которые контактируют с зарубежными СМИ и провоцируют подобные слухи.

В Госдуме заподозрили Запад в планах ликвидировать Зеленского из-за слива "смертельного" сценария

В Госдуме заподозрили Запад в планах ликвидировать Зеленского из-за слива "смертельного" сценария

Ранее Лайф писал, что были раскрыты детали украинского "плана Б" на случай смерти Зеленского. В числе вероятных кандидатов на его должность назвали главу офиса президента Андрея Ермака, министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и министра обороны Алексея Резникова.

Лариса Сафронова
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