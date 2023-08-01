Киев привела в исступление статья Politico о плане на случай гибели Зеленского

В Киеве опровергли информацию американского издания Politico о наличии плана относительно преемников в случае смерти президента Владимира Зеленского. Комментарий секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова прозвучал в эфире телеканала "Рада".

"Это абсолютно некорректная информация, никаких планов нет. Есть президент страны, верховный главнокомандующий, который исполняет свои обязанности", — отметил он, выразив недоумение по поводу цели данной публикации.

По словам Данилова, в связи с этим возникают вопросы к тем представителям властных структур Украины, которые контактируют с зарубежными СМИ и провоцируют подобные слухи.