Охота началась: Что последует за сигналами Запада о смерти Зеленского Какие версии устранения Зеленского обсуждают эксперты на фоне публикаций западных СМИ о плане Б в случае гибели президента Украины. 3 августа, 22:40 Какие версии устранения Зеленского обсуждают эксперты. Обложка © Getty Images / Clodagh Kilcoyne — Pool

Кому выгодна гибель Зеленского

О том, что главу Украины явно приговорили к смерти, западные партнёры понимают даже на другом конце света. В организованной в Саудовской Аравии встрече для диалога по Украине вслед за Мексикой отказывается участвовать и Бразилия. Но карма бежавших в Ростов, как в случае с Виктором Януковичем, явно не светит семье президента Украины, развязавшего войну и похоронившего тысячи своих солдат в полях бывшей УССР, потому что его супруга и дети находятся в заложниках у западных спецслужб, полагают эксперты. Напомним, новость о плане Б на случай гибели главы Украины выпустило американское издание Politico. Эту публикацию в Киеве, да и во всём мире оценили как "очень тонкий намёк".

На Украине разработан план обеспечения преемственности власти в случае успешного покушения на Владимира Зеленского. "Если президент не сможет более исполнять свои обязанности, на его место должен прийти спикер Верховной рады Руслан Стефанчук", — объясняет издание. Объявляя о запасном кабинете, Politico включает в список возможных претендентов лишь несколько человек: главу Офиса президента Андрея Ермака, главу МИД Дмитрия Кулебу и министра обороны Алексея Резникова. Туда не попадает, например, секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов, который опроверг публикацию издания. В этом свете военком Валерий Залужный становится единственным реальным кандидатом — чуть ли не генералом Лебедем на минималках.

Президент Польши Анджей Дуда и спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук. Фото © ТАСС / ЕРА / Radek Pietruszka

— Это абсолютно некорректная информация, никаких планов нет. Есть президент страны, Верховный главнокомандующий, который исполняет свои обязанности. Для чего это сделало уважаемое издание Politico, мне сложно сказать, — прокомментировал новость в эфире телеканала "Рада" Алексей Данилов.

Решение Байдена выделить военную помощь Тайваню за счёт средств, ранее предназначавшихся Украине, а также публичный конфликт с Польшей и явные вбросы о десяти покушениях с намёком Зеленскому ряд экспертов сочли подготовкой Запада к замене президента Украины. Также телеканал CNN сообщил, что обучение украинских пилотов для управления самолётами F-16 отложено. А ведь именно с поставкой американских истребителей киевские чиновники связывали победную фазу контрнаступления ВСУ.

Почему президент Украины беспокоит США

— Формально всё ещё ожидают окончания второй волны контрнаступления в конце сентября, чтобы подвести официальные итоги, но уже понимают, что Зеленский не сможет изменить ситуацию. Побед не будет. Это означает, что избирательная кампания Байдена под вопросом. Отсюда и ничем не спровоцированный пресс обвинений в адрес Дональда Трампа, который принял решение пойти на выборы президента США. Все эти новости говорят о растущей тревоге администрации Белого дома по вопросу выборов 2024-го, — уверен военный эксперт Юрий Баранчик.

Избирательная кампания Байдена под вопросом, считает эксперт. Фото © Shutterstock

Он считает, что судьба Зеленского может быть решена к середине осени. Западу невыгоден свидетель собственных преступлений, и его может ждать коварный ход. Например, инсценированное спецслужбами США или Британии громкое убийство, в котором затем могут попытаться обвинить Россию.

Кем хотят заменить Зеленского

Токсичность Зеленского демонстрируют скандалы с представителями европейских правительств. Если в Британии ему дают по рукам, напомнив про скандал, вызванный "неблагодарностью" Украины, о чём заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, когда со стороны Зеленского начались требования об ускоренном включении в НАТО, то в Польше — ввели запрет на импорт украинского зерна, которое банкротило местных производителей.

Открыто заявлял о пересмотре планов помощи Киеву и министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Он отметил, что Рим готов участвовать в миротворческой миссии после завершения украинского конфликта. Чиновник добавил, что в Италии распространены пророссийские настроения и антинатовские убеждения, а около половины итальянского населения выступает против отправки оружия киевскому режиму.

Июльская вечеринка принца Альберта в Монако, на которой собирались представители западной элиты, украинские бизнесмены и политики, включая экс-президента Украины Виктора Ющенко, по некоторой информации, была организована для переговоров. На мероприятии было озвучено решение об избирательной кампании украинского боксёра Александра Усика, который будет баллотироваться на пост президента Незалежной. К встрече была приурочена благотворительная акция в помощь детям Украины Champions for children. Ходят слухи, что кампания Усика начнётся с громких побед на профессиональной ниве, что станет прологом к старту официальной предвыборной борьбы.

На Западе не ждут победы Киева

12 июля директор французской военной разведки генерал Жак Ланглад де Монгро во время выступления заявил, что украинский конфликт продолжится в 2024 или даже в 2025 году. Он также отметил, что обе армии сильно изменились с февраля 2022-го.

По его словам, нынешнее контрнаступление ВСУ выдохнется и зафиксирует статус-кво фронтовой линии после наступления осенней распутицы. Однако в случае ослабления западной сплочённости и отказа помогать Украине шансы Киева на победу начнут мгновенно таять. Ещё одной надеждой на победу он назвал обрушение политической системы России, о чём на Западе не грезит только ленивый.

В последнее время все свои обращения Зеленский пишет из бункера на фоне белой стены, это говорит о том, что глава Украины опасается за свою жизнь и вынужден скрываться. Повторяется зимняя история, когда киевские чиновники выбирались из бункеров только для того, чтобы записать ролик о своей работе на поверхности. В окружении президента Украины американская публикация о плане Б была оценена крайне нервно. Все знают игру в кошки-мышки и что те, кого назначили в преемники, могут неожиданно оказаться в падающих вертолётах. Так было с загадочной гибелью в январе министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского.

Авторы Елена Стафеева