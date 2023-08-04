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Охота началась: Что последует за сигналами Запада о смерти Зеленского

Какие версии устранения Зеленского обсуждают эксперты на фоне публикаций западных СМИ о плане Б в случае гибели президента Украины.

3 августа, 22:40
<p>Какие версии устранения Зеленского обсуждают эксперты. Обложка © Getty Images / Clodagh Kilcoyne — Pool</p>

Какие версии устранения Зеленского обсуждают эксперты. Обложка © Getty Images / Clodagh Kilcoyne — Pool

Кому выгодна гибель Зеленского

О том, что главу Украины явно приговорили к смерти, западные партнёры понимают даже на другом конце света. В организованной в Саудовской Аравии встрече для диалога по Украине вслед за Мексикой отказывается участвовать и Бразилия. Но карма бежавших в Ростов, как в случае с Виктором Януковичем, явно не светит семье президента Украины, развязавшего войну и похоронившего тысячи своих солдат в полях бывшей УССР, потому что его супруга и дети находятся в заложниках у западных спецслужб, полагают эксперты. Напомним, новость о плане Б на случай гибели главы Украины выпустило американское издание Politico. Эту публикацию в Киеве, да и во всём мире оценили как "очень тонкий намёк".

На Украине разработан план обеспечения преемственности власти в случае успешного покушения на Владимира Зеленского. "Если президент не сможет более исполнять свои обязанности, на его место должен прийти спикер Верховной рады Руслан Стефанчук", объясняет издание. Объявляя о запасном кабинете, Politico включает в список возможных претендентов лишь несколько человек: главу Офиса президента Андрея Ермака, главу МИД Дмитрия Кулебу и министра обороны Алексея Резникова. Туда не попадает, например, секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов, который опроверг публикацию издания. В этом свете военком Валерий Залужный становится единственным реальным кандидатом — чуть ли не генералом Лебедем на минималках.

Президент Польши Анджей Дуда и спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук. Фото © ТАСС / ЕРА / Radek Pietruszka

Президент Польши Анджей Дуда и спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук. Фото © ТАСС / ЕРА / Radek Pietruszka

Это абсолютно некорректная информация, никаких планов нет. Есть президент страны, Верховный главнокомандующий, который исполняет свои обязанности. Для чего это сделало уважаемое издание Politico, мне сложно сказать, — прокомментировал новость в эфире телеканала "Рада" Алексей Данилов.

Решение Байдена выделить военную помощь Тайваню за счёт средств, ранее предназначавшихся Украине, а также публичный конфликт с Польшей и явные вбросы о десяти покушениях с намёком Зеленскому ряд экспертов сочли подготовкой Запада к замене президента Украины. Также телеканал CNN сообщил, что обучение украинских пилотов для управления самолётами F-16 отложено. А ведь именно с поставкой американских истребителей киевские чиновники связывали победную фазу контрнаступления ВСУ.

Почему президент Украины беспокоит США

Формально всё ещё ожидают окончания второй волны контрнаступления в конце сентября, чтобы подвести официальные итоги, но уже понимают, что Зеленский не сможет изменить ситуацию. Побед не будет. Это означает, что избирательная кампания Байдена под вопросом. Отсюда и ничем не спровоцированный пресс обвинений в адрес Дональда Трампа, который принял решение пойти на выборы президента США. Все эти новости говорят о растущей тревоге администрации Белого дома по вопросу выборов 2024-го, — уверен военный эксперт Юрий Баранчик.

Избирательная кампания Байдена под вопросом, считает эксперт. Фото © Shutterstock

Избирательная кампания Байдена под вопросом, считает эксперт. Фото © Shutterstock

Он считает, что судьба Зеленского может быть решена к середине осени. Западу невыгоден свидетель собственных преступлений, и его может ждать коварный ход. Например, инсценированное спецслужбами США или Британии громкое убийство, в котором затем могут попытаться обвинить Россию.

Кем хотят заменить Зеленского

Токсичность Зеленского демонстрируют скандалы с представителями европейских правительств. Если в Британии ему дают по рукам, напомнив про скандал, вызванный "неблагодарностью" Украины, о чём заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, когда со стороны Зеленского начались требования об ускоренном включении в НАТО, то в Польше — ввели запрет на импорт украинского зерна, которое банкротило местных производителей.

Открыто заявлял о пересмотре планов помощи Киеву и министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Он отметил, что Рим готов участвовать в миротворческой миссии после завершения украинского конфликта. Чиновник добавил, что в Италии распространены пророссийские настроения и антинатовские убеждения, а около половины итальянского населения выступает против отправки оружия киевскому режиму.

Июльская вечеринка принца Альберта в Монако, на которой собирались представители западной элиты, украинские бизнесмены и политики, включая экс-президента Украины Виктора Ющенко, по некоторой информации, была организована для переговоров. На мероприятии было озвучено решение об избирательной кампании украинского боксёра Александра Усика, который будет баллотироваться на пост президента Незалежной. К встрече была приурочена благотворительная акция в помощь детям Украины Champions for children. Ходят слухи, что кампания Усика начнётся с громких побед на профессиональной ниве, что станет прологом к старту официальной предвыборной борьбы.

Ключ к перемирию: Как Запад готовится остановить украинский конфликт

Ключ к перемирию: Как Запад готовится остановить украинский конфликт

На Западе не ждут победы Киева

12 июля директор французской военной разведки генерал Жак Ланглад де Монгро во время выступления заявил, что украинский конфликт продолжится в 2024 или даже в 2025 году. Он также отметил, что обе армии сильно изменились с февраля 2022-го.

По его словам, нынешнее контрнаступление ВСУ выдохнется и зафиксирует статус-кво фронтовой линии после наступления осенней распутицы. Однако в случае ослабления западной сплочённости и отказа помогать Украине шансы Киева на победу начнут мгновенно таять. Ещё одной надеждой на победу он назвал обрушение политической системы России, о чём на Западе не грезит только ленивый.

В последнее время все свои обращения Зеленский пишет из бункера на фоне белой стены, это говорит о том, что глава Украины опасается за свою жизнь и вынужден скрываться. Повторяется зимняя история, когда киевские чиновники выбирались из бункеров только для того, чтобы записать ролик о своей работе на поверхности. В окружении президента Украины американская публикация о плане Б была оценена крайне нервно. Все знают игру в кошки-мышки и что те, кого назначили в преемники, могут неожиданно оказаться в падающих вертолётах. Так было с загадочной гибелью в январе министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского.

Обратный отсчёт киевского режима: Что означают атаки дронов на Москву и корветы ЧФ РФ

Обратный отсчёт киевского режима: Что означают атаки дронов на Москву и корветы ЧФ РФ

Авторы
Елена Стафеева
Елена Стафеева

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