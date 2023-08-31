Депутат Рады назвал сроки увольнения министра обороны Украины Резникова

Алексея Резникова уволят с поста министра обороны Украины и вскоре назначат послом в Великобритании. Об этом рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"По моей информации, Резников покинет пост министра обороны и впоследствии поедет послом в Великобританию", — написал он в телеграм-канале.

По словам депутата, кадровые перестановки пройдут на первой неделе сентября. Он также отметил, что уже определён кандидат на пост главы украинского военного ведомства — это глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров. Некоторые посольства уже предупредили об этом.