Депутат Рады назвал сроки увольнения министра обороны Украины Резникова
Депутат Железняк: Главу Минобороны Украины Резникова уволят в начале сентября
Алексей Резников. Обложка © Telegram / Министерство обороны Украины
Алексея Резникова уволят с поста министра обороны Украины и вскоре назначат послом в Великобритании. Об этом рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"По моей информации, Резников покинет пост министра обороны и впоследствии поедет послом в Великобританию", — написал он в телеграм-канале.
По словам депутата, кадровые перестановки пройдут на первой неделе сентября. Он также отметил, что уже определён кандидат на пост главы украинского военного ведомства — это глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров. Некоторые посольства уже предупредили об этом.
Ранее Лайф уже писал о том, что Резникова могут сместить с должности главы военного ведомства и сделать послом в Британии. Сам министр заявлял о том, что он может подать в отставку самостоятельно.