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31 августа, 06:16

Депутат Рады назвал сроки увольнения министра обороны Украины Резникова

Депутат Железняк: Главу Минобороны Украины Резникова уволят в начале сентября

<p>Алексей Резников. Обложка © Telegram / Министерство обороны Украины</p>

Алексей Резников. Обложка © Telegram / Министерство обороны Украины

Алексея Резникова уволят с поста министра обороны Украины и вскоре назначат послом в Великобритании. Об этом рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"По моей информации, Резников покинет пост министра обороны и впоследствии поедет послом в Великобританию", — написал он в телеграм-канале.

По словам депутата, кадровые перестановки пройдут на первой неделе сентября. Он также отметил, что уже определён кандидат на пост главы украинского военного ведомства — это глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров. Некоторые посольства уже предупредили об этом.

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Ранее Лайф уже писал о том, что Резникова могут сместить с должности главы военного ведомства и сделать послом в Британии. Сам министр заявлял о том, что он может подать в отставку самостоятельно.

Илья Суриков
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