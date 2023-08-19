Министр обороны Украины пригрозил уволиться

Глава украинского Министерства обороны Алексей Резников может подать в отставку. Так он сам в беседе с изданием "Клименко тайм" прокомментировал информацию о вероятном уходе с должности, которые периодически появляются в СМИ в течение года.

"Подобные решения принимает глава государства, но я могу уволиться и сам, если уже не будет сил и чувства юмора смеяться над людьми, желающими моей отставки", — заявил Резников.