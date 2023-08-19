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19 августа, 17:15

Министр обороны Украины пригрозил уволиться

Министр обороны Украины Резников: Могу подать в отставку, если не будет сил

<p>Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото © ТАСС / ЕРА / Thomas Lohnes / POOL</p>

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото © ТАСС / ЕРА / Thomas Lohnes / POOL

Глава украинского Министерства обороны Алексей Резников может подать в отставку. Так он сам в беседе с изданием "Клименко тайм" прокомментировал информацию о вероятном уходе с должности, которые периодически появляются в СМИ в течение года.

"Подобные решения принимает глава государства, но я могу уволиться и сам, если уже не будет сил и чувства юмора смеяться над людьми, желающими моей отставки", заявил Резников.

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Ранее сообщалось, что в ближайшее время Резникова могут сместить с должности главы военного ведомства и сделать послом в Британии. По данным украинских СМИ, на фоне слухов о кадровых перестановках западные кураторы попросили Киев назначить на его пост женщину.

Юрий Лысенко
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