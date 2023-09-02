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Опубликовано 2 сентября 2023, 11:28

ВСУ потеряли до 115 солдат на Запорожском направлении, провалив четыре атаки

Российские военнослужащие за сутки ликвидировали до 115 солдат ВСУ, а также уничтожили две артиллерийские системы и две гаубицы противника на Запорожском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки уничтожено до 115 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 и орудие М119 производства США, две гаубицы "Мста-Б" и Д-20", — уточнил он.

По данным Конашенкова, ВС РФ также поразили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и удачно пресекли четыре украинские попытки атаковать.

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Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удары по пункту управления 72-й механизированной бригады ВСУ, а также по вражескому полевому лагерю для подготовки военных в Донецкой Народной Республике.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Татьяна Миссуми
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