Российская армия поразила командный пункт и полевой лагерь подготовки ВСУ в ДНР

За прошедшие сутки ВС РФ нанесли удары по пункту управления 72-й механизированной бригады ВСУ, а также по вражескому полевому лагерю для подготовки военных в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Угледара и населённого пункта Селидово ДНР поражены пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ и полевой лагерь подготовки военнослужащих ВСУ", — уточнил Конашенков.

В Минобороны рассказали, что силами оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии Российской армии за минувшие сутки было нанесено поражение личному составу и военной технике украинских военных в 128 районах. В частности, у Славянска в ДНР удалось уничтожить ЗРК С-200.