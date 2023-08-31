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31 августа, 11:57

Российская армия поразила командный пункт и полевой лагерь подготовки ВСУ в ДНР

Минобороны: ВС РФ нанесли удары по штабу 72-й механизированной бригады ВСУ

За прошедшие сутки ВС РФ нанесли удары по пункту управления 72-й механизированной бригады ВСУ, а также по вражескому полевому лагерю для подготовки военных в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Угледара и населённого пункта Селидово ДНР поражены пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ и полевой лагерь подготовки военнослужащих ВСУ", — уточнил Конашенков.

В Минобороны рассказали, что силами оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии Российской армии за минувшие сутки было нанесено поражение личному составу и военной технике украинских военных в 128 районах. В частности, у Славянска в ДНР удалось уничтожить ЗРК С-200.

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А 30 августа Минобороны отчиталось об уничтожении вагонов с боеприпасами ВСУ на территории ДНР с помощью удара оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер". Кроме того, были ликвидированы два пикапа с военнослужащими ВСУ у совхоза "Октябрь" и Левадного.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Юрий Лысенко
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