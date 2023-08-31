ВСУ начали подтягивать к линии фронта тыловые подразделения

ВСУ на Купянском направлении подтягивают тыловые подразделения ближе к фронту. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, в ходе активных боёв Вооружённые силы Украины каждый день теряют личный состав и технику.

"Для ускорения процесса восстановления ВВТ (вооружение и военная техника. — Прим. Лайфа) к линии боевого соприкосновения направлены подвижные войсковые ремонтные средства", — сказал эксперт в беседе с РИА "Новости".

Марочко добавил, что в прифронтовых населённых пунктах украинская сторона развернула малые мобильные госпитали. По его словам, под них используют в основном подвалы. Такие пункты необходимы для стабилизации пациента, чтобы в дальнейшем эвакуировать. По словам Марочко, также ВСУ начали передислокацию подразделений материально-технического обеспечения ближе к фронту.