В США указали на очередную причину провала наступления ВСУ

Если бы наступление Украины планировали Соединённые Штаты, то ВСУ добились бы гораздо больших успехов. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший разведчик американских Вооружённых сил Тони Шаффер.

По словам специалиста, у американцев есть эффективные бронетанковые соединения, которые предназначены для проникновения вглубь обороны противника. Он пояснил, что эти разработки неплохо показали себя в Ираке.

Эксперт заявил, что если бы США планировали наступление ВСУ, то украинцам никогда бы не сказали делать то, что они делают сейчас. Он считает, что если даже американские советники и принимают в этом участие, то в Киеве их советы никто не слушает.

"Либо у нас самые некомпетентные командиры и генералы на поле боя, что возможно, либо украинцы просто не принимают указаний и не слушают", — сказал Шаффер.