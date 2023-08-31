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31 августа, 05:07

В США указали на очередную причину провала наступления ВСУ

Экс-разведчик США Шаффер объяснил причину поражения ВСУ нежеланием слушать

Если бы наступление Украины планировали Соединённые Штаты, то ВСУ добились бы гораздо больших успехов. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший разведчик американских Вооружённых сил Тони Шаффер.

По словам специалиста, у американцев есть эффективные бронетанковые соединения, которые предназначены для проникновения вглубь обороны противника. Он пояснил, что эти разработки неплохо показали себя в Ираке.

Эксперт заявил, что если бы США планировали наступление ВСУ, то украинцам никогда бы не сказали делать то, что они делают сейчас. Он считает, что если даже американские советники и принимают в этом участие, то в Киеве их советы никто не слушает.

"Либо у нас самые некомпетентные командиры и генералы на поле боя, что возможно, либо украинцы просто не принимают указаний и не слушают", — сказал Шаффер.

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Ранее Лайф писал, что украинское контрнаступление вскоре будет ознаменовано провалом из-за банальной нехватки личного состава. Такой прогноз озвучил американский радиоведущий, аналитик Гарланд Никсон.

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Getty Images / Olena_Z

Андрей Соловьёв
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