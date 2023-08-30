В США предрекли украинскому контрнаступу конец по самой банальной причине

Украинское контрнаступление вскоре будет ознаменовано провалом из-за банальной нехватки личного состава. Такой прогноз озвучил американский радиоведущий, аналитик Гарланд Никсон. По его словам, Киеву становится всё сложнее не только завоёвывать доверие западных партнёров, но и сыскать поддержку у собственных граждан: облавы военкомов поджидают украинцев в самых неожиданных местах, а военное положение без конца продлевается, потому что воевать становится почти некому, рассуждает эксперт.

"В нынешней ситуации уже очевидно, что у украинской армии недостаточно солдат, чтобы наступать. Более того, скоро им станет даже некем обороняться", — озвучил он свой прогноз в ходе трансляции на YouTube.