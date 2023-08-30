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Опубликовано 30 августа 2023, 16:19
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В США предрекли украинскому контрнаступу конец по самой банальной причине

Американский журналист Никсон: У ВСУ нет солдат для дальнейшего контрнаступления

Украинское контрнаступление вскоре будет ознаменовано провалом из-за банальной нехватки личного состава. Такой прогноз озвучил американский радиоведущий, аналитик Гарланд Никсон. По его словам, Киеву становится всё сложнее не только завоёвывать доверие западных партнёров, но и сыскать поддержку у собственных граждан: облавы военкомов поджидают украинцев в самых неожиданных местах, а военное положение без конца продлевается, потому что воевать становится почти некому, рассуждает эксперт.

"В нынешней ситуации уже очевидно, что у украинской армии недостаточно солдат, чтобы наступать. Более того, скоро им станет даже некем обороняться", — озвучил он свой прогноз в ходе трансляции на YouTube.

В США сделали новый прогноз о восстании украинских военных против Зеленского
В США сделали новый прогноз о восстании украинских военных против Зеленского

Ранее другой американский эксперт, экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, предупредил Владимира Зеленского о скором разгроме элитной бригады ВСУ. Он рассказал, что подразделение не оправдало возложенных на него чаяний и несёт большие потери. По его оценке, украинской армии оказался не по зубам даже первый оборонительный рубеж ВС РФ, при штурме которого военнослужащие ВСУ потеряли много поставленных Западом танков и БМП.

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Getty Images / Jose Colon

Марина Калегина
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