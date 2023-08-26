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Регион
Опубликовано 26 августа 2023, 16:38
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Зеленского предупредили о скором разгроме элитной бригады ВСУ

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Элитная 82-я бригада ВСУ близка к полному разгрому

Президент Украины Владимир Зеленский может лишиться элитной 82-й бригады ВСУ, на которую возлагались огромные надежды в ходе контрнаступления. Такой прогноз сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире ютуб-канала Dialogue works.

Он рассказал, что подразделение не оправдало возложенных на неё чаяний и несёт большие потери. По его оценке, украинской армии оказался не по зубам даже первый оборонительный рубеж ВС РФ, при штурме которого военнослужащие ВСУ потеряли много поставленных Западом танков и БМП. Всё это говорит о том, что распиаренное Киевом контрнаступление оказалось в тупике, считает Джонсон.

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К слову, о том, что российские военные ударили по 82-й десантно-штурмовой бригаде из стратегического резерва ВСУ у села Работино Запорожской области, сообщал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. А Минобороны Украины обвинило в этом СМИ.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Юрий Лысенко
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