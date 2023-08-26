Зеленского предупредили о скором разгроме элитной бригады ВСУ

Он рассказал, что подразделение не оправдало возложенных на неё чаяний и несёт большие потери. По его оценке, украинской армии оказался не по зубам даже первый оборонительный рубеж ВС РФ, при штурме которого военнослужащие ВСУ потеряли много поставленных Западом танков и БМП. Всё это говорит о том, что распиаренное Киевом контрнаступление оказалось в тупике, считает Джонсон.