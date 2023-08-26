Немецкий наёмник раскрыл размер зарплаты в ВСУ

Гражданин Германии, который воюет в украинском конфликте на стороне ВСУ, рассказал, какие зарплаты получают военнослужащие Незалежной. Бен раньше служил в Вооружённых силах Германии, а после начала боевых действий решил присоединиться к ВСУ.

Немец объяснил, что размер зарплаты рассчитывается по принципу combat payment, то есть зависит от того, как много времени солдат находится на линии боестолкновения.