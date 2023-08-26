Немецкий наёмник раскрыл размер зарплаты в ВСУ
Bild: Немец рассказал, что бойцы ВСУ получают от 2000 до 3000 евро в месяц
Гражданин Германии, который воюет в украинском конфликте на стороне ВСУ, рассказал, какие зарплаты получают военнослужащие Незалежной. Бен раньше служил в Вооружённых силах Германии, а после начала боевых действий решил присоединиться к ВСУ.
Немец объяснил, что размер зарплаты рассчитывается по принципу combat payment, то есть зависит от того, как много времени солдат находится на линии боестолкновения.
"По итогу месяца получается примерно 2000–2500 евро (порядка 205–255 тысяч рублей. — Прим. Лайфа). Для Украины это достаточно много", — рассказал наёмник в интервью каналу Bild. По его словам, максимальные выплаты получают те бойцы, которые сражаются ежедневно, их зарплаты достигают 3000 евро в месяц (около 306 тысяч рублей).
Ранее стало известно, что в Житомирской области столкнулись два украинских самолёта L-39, погибли три пилота. Госбюро расследований Украины подтвердило, что среди них был лётчик с позывным Джус, широко известный в западных СМИ. Некоторые украинские каналы называли его одним из "призраков Киева".
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