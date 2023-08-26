Известный украинский лётчик погиб при столкновении двух истребителей ВСУ
В Житомирской области столкнулись два истребителя МиГ-29 ВСУ, погиб лётчик Джус
Лётчик Джус, погибший при столкновении двух МиГов-29 в Житомирской области. Обложка © X / Juice_Fighter
В Житомирской области при столкновении двух истребителей МиГ-29 ВСУ погиб лётчик с позывным Джус — один из самых медийных пилотов Незалежной. Это следует из опубликованных в Сети некрологов и многочисленных соболезнований от его подписчиков.
Джус часто давал интервью западным СМИ, имел популярный аккаунт в соцсети X (ранее Twitter) и, по некоторым данным, даже был кандидатом на управление американским истребителем F-16. На своей странице он активно делился рабочими моментами.
Лётчик Джус, погибший при столкновении двух МиГов-29 в Житомирской области. Фото © X / Juice_Fighter
Ранее стало известно о гибели украинского актёра Алексея Хильского, известного по ролям в сериалах. Он вступил в ВСУ и дважды был ранен.