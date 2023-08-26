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26 августа, 10:50

Известный украинский лётчик погиб при столкновении двух истребителей ВСУ

В Житомирской области столкнулись два истребителя МиГ-29 ВСУ, погиб лётчик Джус

<p>Лётчик Джус, погибший при столкновении двух МиГ-29 в Житомирской области. Обложка © <a href="https://twitter.com/_juicefighter_" target="_blank" rel="noopener noreferrer">X</a> / Juice_Fighter</p>

Лётчик Джус, погибший при столкновении двух МиГ-29 в Житомирской области. Обложка © X / Juice_Fighter

В Житомирской области при столкновении двух истребителей МиГ-29 ВСУ погиб лётчик с позывным Джус — один из самых медийных пилотов Незалежной. Это следует из опубликованных в Сети некрологов и многочисленных соболезнований от его подписчиков.

Джус часто давал интервью западным СМИ, имел популярный аккаунт в соцсети X (ранее Twitter) и, по некоторым данным, даже был кандидатом на управление американским истребителем F-16. На своей странице он активно делился рабочими моментами.

Лётчик Джус, погибший при столкновении двух МиГ-29 в Житомирской области. Фото © X / Juice_Fighter

Лётчик Джус, погибший при столкновении двух МиГ-29 в Житомирской области. Фото © X / Juice_Fighter

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Матвей Константинов
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