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Опубликовано 26 августа 2023, 10:50
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Известный украинский лётчик погиб при столкновении двух истребителей ВСУ

В Житомирской области столкнулись два истребителя МиГ-29 ВСУ, погиб лётчик Джус

Лётчик Джус, погибший при столкновении двух МиГов-29 в Житомирской области. Обложка © X / Juice_Fighter

Лётчик Джус, погибший при столкновении двух МиГов-29 в Житомирской области. Обложка © X / Juice_Fighter

В Житомирской области при столкновении двух истребителей МиГ-29 ВСУ погиб лётчик с позывным Джус — один из самых медийных пилотов Незалежной. Это следует из опубликованных в Сети некрологов и многочисленных соболезнований от его подписчиков.

Джус часто давал интервью западным СМИ, имел популярный аккаунт в соцсети X (ранее Twitter) и, по некоторым данным, даже был кандидатом на управление американским истребителем F-16. На своей странице он активно делился рабочими моментами.

Лётчик Джус, погибший при столкновении двух МиГов-29 в Житомирской области. Фото © X / Juice_Fighter

Лётчик Джус, погибший при столкновении двух МиГов-29 в Житомирской области. Фото © X / Juice_Fighter

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Матвей Константинов
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