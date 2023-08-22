Американский наёмник перед гибелью на Украине оставил загадочное послание
Daily Mail: Наёмник ВСУ из США перед гибелью обещал отцу раскрыть опасное задание
Воевавший на стороне ВСУ американский наёмник перед смертью оставил приёмному отцу загадочное послание, пообещав рассказать о своём задании. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, 48-летний Джефф Джонс из штата Мэн погиб 31 июля в Бахмуте в результате разрыва миномётного снаряда. Говард Джонс, приёмный отец наёмника, рассказал, что его сын уехал в Европу в марте 2022 года. Помогал беженцам на вокзалах в Польше, а позже поехал на Украину — волонтёром, а затем наёмником. В день гибели он отправил отцу сообщение, что вызвался выполнять задание, которого испугались остальные боевые группы.
"Он сказал, что расскажет нам, когда вернётся. Я отправил ему сообщение, но так и не получил ответа", — рассказал Джонс-старший, добавив, что спустя несколько часов ему позвонили с печальным известием, что сына больше нет.
А ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал успешное уничтожение иностранной техники и наёмников подразделением БПЛА батальона "Юг-Ахмат" Минобороны России. По его словам, на Ореховском направлении образовалось большое скопление живой силы и боевой техники НАТО, включая немецкие танки Leopard, однако это не помеха для бойцов — атаки "укронатовцев отбиваются успешно".
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