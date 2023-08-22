Американский наёмник перед гибелью на Украине оставил загадочное послание

Воевавший на стороне ВСУ американский наёмник перед смертью оставил приёмному отцу загадочное послание, пообещав рассказать о своём задании. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, 48-летний Джефф Джонс из штата Мэн погиб 31 июля в Бахмуте в результате разрыва миномётного снаряда. Говард Джонс, приёмный отец наёмника, рассказал, что его сын уехал в Европу в марте 2022 года. Помогал беженцам на вокзалах в Польше, а позже поехал на Украину — волонтёром, а затем наёмником. В день гибели он отправил отцу сообщение, что вызвался выполнять задание, которого испугались остальные боевые группы.

"Он сказал, что расскажет нам, когда вернётся. Я отправил ему сообщение, но так и не получил ответа", — рассказал Джонс-старший, добавив, что спустя несколько часов ему позвонили с печальным известием, что сына больше нет.