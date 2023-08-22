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Регион
Опубликовано 22 августа 2023, 04:41
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Американский наёмник перед гибелью на Украине оставил загадочное послание

Daily Mail: Наёмник ВСУ из США перед гибелью обещал отцу раскрыть опасное задание

Воевавший на стороне ВСУ американский наёмник перед смертью оставил приёмному отцу загадочное послание, пообещав рассказать о своём задании. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, 48-летний Джефф Джонс из штата Мэн погиб 31 июля в Бахмуте в результате разрыва миномётного снаряда. Говард Джонс, приёмный отец наёмника, рассказал, что его сын уехал в Европу в марте 2022 года. Помогал беженцам на вокзалах в Польше, а позже поехал на Украину — волонтёром, а затем наёмником. В день гибели он отправил отцу сообщение, что вызвался выполнять задание, которого испугались остальные боевые группы.

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"Он сказал, что расскажет нам, когда вернётся. Я отправил ему сообщение, но так и не получил ответа", — рассказал Джонс-старший, добавив, что спустя несколько часов ему позвонили с печальным известием, что сына больше нет.

А ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал успешное уничтожение иностранной техники и наёмников подразделением БПЛА батальона "Юг-Ахмат" Минобороны России. По его словам, на Ореховском направлении образовалось большое скопление живой силы и боевой техники НАТО, включая немецкие танки Leopard, однако это не помеха для бойцов — атаки "укронатовцев отбиваются успешно".

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Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Jeff Jones

Лариса Сафронова
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