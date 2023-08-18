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Опубликовано 18 августа 2023, 15:35
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В Запорожье пропал без вести британский наёмник

Daily Telegraph: На Украине пропал без вести британский наёмник Берк

На Украине пропал британский наёмник Дэниел Берк. Как сообщает газета Daily Telegraph, он не выходит на связь уже неделю.

По данным издания, 36-летний выходец из Манчестера приехал на Украину в 2022 году и даже создал собственное подразделение "Тёмные ангелы". Однако спустя некоторое время он перестал воевать в рядах ВСУ и занялся эвакуацией раненых солдат. Один из друзей Берка рассказал журналистам, что все его вещи остались в квартире в Запорожье, где тот жил в течение последних нескольких месяцев.

Дэниел Берк. Фото © Twitter / ANNACippiu

Дэниел Берк. Фото © Twitter / ANNACippiu

"Исходя из этого, мы думаем, что, возможно, он пропал в самом Запорожье, а не на передовой", — отметил приятель британца.

В Соединённом Королевстве Берк служил в парашютно-десантном полку, участвовал в боевых действиях в Афганистане и Сирии.

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Ранее Лайф писал, что на Украине был убит очередной наёмник из США — бывший морпех Ян Торторичи. По предварительным данным, он стал 17-м американским наёмником, ликвидированным за время СВО.

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Anadolu Agency via Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Наталья Исакова
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