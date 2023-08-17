В Южной Корее осудили наёмника-блогера за поездку на Украину
Yonhap: В Южной Корее наёмник ВСУ получил условный срок за поездку на Украину
Южнокорейский наёмник Ри Гын (Кен Ри). Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / rokseal
В Южной Корее суд вынес приговор бывшему бойцу спецназа Военно-морских сил страны и блогеру Ри Гыну (известен как Кен Ри) за поездку на Украину. Его приговорили к году и шести месяцам условно с отсрочкой исполнения наказания. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.
Служители Фемиды признали корейца виновным в нарушении закона о паспортах. Стоит отметить, что в феврале прошлого года Министерство иностранных дел Республики Корея запретило своим гражданам посещать Украину.
Наёмник, участвовавший в боевых действиях, провёл в Незалежной три месяца и вернулся на родину после травмы. Судьи посчитали, что действия Ри Гына, связанные с поездкой на украинскую территорию, могли создать излишние проблемы для Сеула.
Журналисты Yonhap подчёркивают, что полтора года условно были назначены за нарушение запрета на въезд на Украину и за ДТП, случившееся в июле 2022 года в Сеуле. Тогда Ри Гын скрылся с места аварии, в которой из-за его действий пострадал мотоциклист.
Напомним, МИД Южной Кореи ещё в середине марта прошлого года подал жалобу на Ри Гына из-за запрета властей республики отправляться подданным страны на территорию Украины во время конфликта. За это блогеру грозило от одного года тюрьмы или штраф в размере до десяти млн вон (около 7,7 тысячи долларов). На родину он вернулся в конце мая 2022 года, пообещав сотрудничать со следствием после того, как отсидит в карантине.