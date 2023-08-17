В Южной Корее осудили наёмника-блогера за поездку на Украину

В Южной Корее суд вынес приговор бывшему бойцу спецназа Военно-морских сил страны и блогеру Ри Гыну (известен как Кен Ри) за поездку на Украину. Его приговорили к году и шести месяцам условно с отсрочкой исполнения наказания. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

Служители Фемиды признали корейца виновным в нарушении закона о паспортах. Стоит отметить, что в феврале прошлого года Министерство иностранных дел Республики Корея запретило своим гражданам посещать Украину.

Наёмник, участвовавший в боевых действиях, провёл в Незалежной три месяца и вернулся на родину после травмы. Судьи посчитали, что действия Ри Гына, связанные с поездкой на украинскую территорию, могли создать излишние проблемы для Сеула.

Журналисты Yonhap подчёркивают, что полтора года условно были назначены за нарушение запрета на въезд на Украину и за ДТП, случившееся в июле 2022 года в Сеуле. Тогда Ри Гын скрылся с места аварии, в которой из-за его действий пострадал мотоциклист.