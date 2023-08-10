Во Франции забили тревогу из-за возвращения с Украины наёмников-неонацистов

Внутренней безопасности Франции угрожает возвращение с Украины наёмников, воевавших в составе украинского интернационального легиона. Об этом заявил депутат французского Парламента Фредерик Матье, обращаясь к главе МВД страны Жеральду Дарманену. Его заявление приводит "Лента.ру".

Матье отметил, что среди 400 французов, воевавших на Украине, насчитывается около сотни боевиков, которые относят себя к ультраправому движению. При этом среди французских радикалов есть как гражданские лица, так и бывшие военные.

"Эти люди <...> беззастенчиво выкладывают в социальных сетях флаги и татуировки с неонацистской символикой и оправдывают своё участие в этом конфликте "борьбой за европейскую цивилизацию", мотивируя это превосходством белых и борьбой с "азиатскими ордами", — заявил депутат Парламента Франции.

Парламентарий задался вопросом, оценивает ли Дарманен риски, связанные с возвращением этих людей из зоны боевых действий и какие меры принимаются в стране для предотвращения возможных преступлений.