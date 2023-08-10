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9 августа, 23:08

Во Франции забили тревогу из-за возвращения с Украины наёмников-неонацистов

Депутат Матье опасается возвращения во Францию воевавших на Украине наёмников

Внутренней безопасности Франции угрожает возвращение из Украины наёмников, воевавших в составе украинского интернационального легиона. Об этом заявил депутат французского парламента Фредерика Матье, обращаясь к главе МВД страны Жеральду Дармадену. Его заявление приводит "Лента.ру".

Матье отметил, что среди 400 французов, воевавших на Украине, насчитывается около сотни боевиков, которые относят себя к ультраправому движению. При этом среди французских радикалов есть как гражданские лица, так и бывшие военные.

RTL: Около 100 французских наёмников участвуют в боевых действиях на Украине

RTL: Около 100 французских наёмников участвуют в боевых действиях на Украине

"Эти люди (...) беззастенчиво выкладывают в социальных сетях флаги и татуировки с неонацистской символикой и оправдывают своё участие в этом конфликте "борьбой за европейскую цивилизацию", мотивируя это превосходством белых и борьбой с "азиатскими ордами", — заявил депутат парламента Франции.

Парламентарий задался вопросом, оценивает ли Дармаден риски, связанные с возвращением этих людей из зоны боевых действий и какие меры предпринимаются в стране для предотвращения возможных преступлений.

На Западе содрогнулись от угрозы неонацизма с Украины

На Западе содрогнулись от угрозы неонацизма с Украины

Ранее Лайф писал, что наёмник из Франции погиб в ходе боевых действий на Украине. Погибшего звали Андреас, ему было 22 года. Он скончался в Донбассе.

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Юлия Коновалова
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