Во Франции забили тревогу из-за возвращения с Украины наёмников-неонацистов
Депутат Матье опасается возвращения во Францию воевавших на Украине наёмников
Внутренней безопасности Франции угрожает возвращение с Украины наёмников, воевавших в составе украинского интернационального легиона. Об этом заявил депутат французского Парламента Фредерик Матье, обращаясь к главе МВД страны Жеральду Дарманену. Его заявление приводит "Лента.ру".
Матье отметил, что среди 400 французов, воевавших на Украине, насчитывается около сотни боевиков, которые относят себя к ультраправому движению. При этом среди французских радикалов есть как гражданские лица, так и бывшие военные.
"Эти люди <...> беззастенчиво выкладывают в социальных сетях флаги и татуировки с неонацистской символикой и оправдывают своё участие в этом конфликте "борьбой за европейскую цивилизацию", мотивируя это превосходством белых и борьбой с "азиатскими ордами", — заявил депутат Парламента Франции.
Парламентарий задался вопросом, оценивает ли Дарманен риски, связанные с возвращением этих людей из зоны боевых действий и какие меры принимаются в стране для предотвращения возможных преступлений.
Ранее Лайф писал, что наёмник из Франции погиб в ходе боевых действий на Украине. Погибшего звали Андреас, ему было 22 года. Он скончался в Донбассе.
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