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Регион
Опубликовано 9 августа 2023, 23:08
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Во Франции забили тревогу из-за возвращения с Украины наёмников-неонацистов

Депутат Матье опасается возвращения во Францию воевавших на Украине наёмников

Внутренней безопасности Франции угрожает возвращение с Украины наёмников, воевавших в составе украинского интернационального легиона. Об этом заявил депутат французского Парламента Фредерик Матье, обращаясь к главе МВД страны Жеральду Дарманену. Его заявление приводит "Лента.ру".

Матье отметил, что среди 400 французов, воевавших на Украине, насчитывается около сотни боевиков, которые относят себя к ультраправому движению. При этом среди французских радикалов есть как гражданские лица, так и бывшие военные.

RTL: Около 100 французских наёмников участвуют в боевых действиях на Украине
RTL: Около 100 французских наёмников участвуют в боевых действиях на Украине

"Эти люди <...> беззастенчиво выкладывают в социальных сетях флаги и татуировки с неонацистской символикой и оправдывают своё участие в этом конфликте "борьбой за европейскую цивилизацию", мотивируя это превосходством белых и борьбой с "азиатскими ордами", заявил депутат Парламента Франции.

Парламентарий задался вопросом, оценивает ли Дарманен риски, связанные с возвращением этих людей из зоны боевых действий и какие меры принимаются в стране для предотвращения возможных преступлений.

На Западе содрогнулись от угрозы неонацизма с Украины
На Западе содрогнулись от угрозы неонацизма с Украины

Ранее Лайф писал, что наёмник из Франции погиб в ходе боевых действий на Украине. Погибшего звали Андреас, ему было 22 года. Он скончался в Донбассе.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Юлия Коновалова
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