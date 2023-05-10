В Европе нарастает угроза неонацистского террора из-за возвращения боевиков с Украины, пишет журналист-расследователь Кит Кларенберг в статье на портале Grayzone.

Обозреватель напомнил о недавнем задержании во Франции прибывших с Украины неонацистов. С собой они привезли автоматы и патроны.

"Неонацистская террористическая угроза растёт по мере того, как украинские боевики попадают в тюрьму во Франции", — отмечает Кларенберг.

Также он упоминает о пяти арестованных в Италии членах местной неонацистской группировки, которая имела связи с батальоном "Азов"*. Данная группа накапливала оружие, боеприпасы, снаряжение и планировала теракты. Украина имеет особую привлекательность для сторонников ультраправых течений из Европы и США, говорится в расследовании Центра по борьбе с терроризмом Военной академии Вест-Пойнт, которое приводит Кларенберг.

Журналист обращает внимание на то, что ресурсы Запада для поддержки Киева кончаются, а уверенности в успешном завершении контрнаступления нет. По мнению автора статьи, в связи с этим США и партнёрам придётся надавить на украинские власти и заставить их начать мирные переговоры. После прекращения огня неонацисты с опытом боевых действий начнут возвращаться в европейские страны. Кроме того, на чёрном рынке будут в изобилии доступны оружие и боеприпасы из-за массовых поставок Киеву, заключил расследователь.

Ранее стало известно, что два канадских наёмника из Иностранного легиона погибли под Артёмовском. Речь идёт о Кайле Портере и Коуле Зеленко, которые ранее несли службу в ВС Канады. Известно, что за несколько дней до гибели один из них жаловался на тяжёлое положение украинских военных.