Иностранные наёмники, которые присоединились к ВСУ, — обычные преступники, заявил военный эксперт и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. Он подчеркнул, что они едут туда либо заработать, либо по идеологическим мотивам.

"СМИ пишут, что на Украину поехал воевать лидер австралийских неонацистов [Дэниэл] Ньюман, то есть преступник. Удивляться тут нечему. Все западные наёмники, кто едет на Украину, — преступники", — сказал Михайлов в беседе с телеканалом "360".

Эксперт объяснил, что на стороне Украины сейчас сражаются "ичкерийцы, косовские албанцы, которые являются членами террористических организаций и считаются таковыми даже в США". Украинский конфликт "стал прибежищем для таких недочеловеков".

Сейчас украинские организации и США через местных коммивояжёров выплачивают прибывшим в Незалежную наёмникам огромные суммы, что, собственно, и является для наёмников главным стимулом, заметил Михайлов. Многие боевики едут туда, чтобы "убивать за деньги и всё равно кого".