Чем ВСУ заманили в свои ряды лидера австралийских неонацистов
Военный эксперт Михайлов объяснил, что толкает западных наёмников вступать в ВСУ
Неонацист Дэниэл Ньюман. Обложка © Instagram (запрещён в РФ)
Иностранные наёмники, которые присоединились к ВСУ, — обычные преступники, заявил военный эксперт и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. Он подчеркнул, что они едут туда либо заработать, либо по идеологическим мотивам.
"СМИ пишут, что на Украину поехал воевать лидер австралийских неонацистов [Дэниэл] Ньюман, то есть преступник. Удивляться тут нечему. Все западные наёмники, кто едет на Украину, — преступники", — сказал Михайлов в беседе с телеканалом "360".
Эксперт объяснил, что на стороне Украины сейчас сражаются "ичкерийцы, косовские албанцы, которые являются членами террористических организаций и считаются таковыми даже в США". Украинский конфликт "стал прибежищем для таких недочеловеков".
Сейчас украинские организации и США через местных коммивояжёров выплачивают прибывшим в Незалежную наёмникам огромные суммы, что, собственно, и является для наёмников главным стимулом, заметил Михайлов. Многие боевики едут туда, чтобы "убивать за деньги и всё равно кого".
"Сейчас им платят за то, чтобы убивать русских. Завтра им будут платить за то, чтобы убивать немцев, и они пойдут убивать немцев. Идеологических неонацистов там тоже хватает", — сказал эксперт и призвал Россию заниматься укреплением идеологии, чтобы не допустить такого впредь.
По словам Михайлова, многие иностранные наёмники уже жалеют, что поехали на Украину. Например, американец Александр Дрюке заявил, что, если бы лучше понимал, что на самом деле происходит в Незалежной, он бы не приехал. На фоне подобных признаний американский ветеран Дрейвен призвал наёмников из США покинуть ВСУ.