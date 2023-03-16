"Россия — не Афганистан": Американский ветеран призвал не воевать за Украину

Американским военным не следует участвовать в украинском конфликте на стороне ВСУ. Такое мнение высказал ветеран из США Ноктис Дрейвен.

"Мои коллеги, американские ветераны, пожалуйста, поймите, что конфликт между Россией и Украиной — это не Афганистан и не Ирак. Вы не воюете против неподготовленных, немотивированных, плохо финансируемых гражданских лиц. Россияне — это обученные, хорошо снабжаемые, очень патриотичные и целеустремлённые профессиональные военные. В лучшем случае они равны нам, в худшем — превосходят наши вооружённые силы", — пояснил на своей странице в "Твиттер" Дрейвен.

Он также заявил, что не стоит становиться наёмниками президента Украины Владимира Зеленского, потому что в этом случае военные из США погибнут за интересы политиков, глобалистов и западных корпораций, а не за родину. К тому же, подчеркнул Дрейвен, военные действия на Украине не похожи на "сафари" в Ираке и Афганистане, а тому, кто считает иначе, придётся получить "отрезвляющий урок".