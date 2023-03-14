Каждый раненный в бою украинский военный должен получить медаль НАТО и портрет президента Незалежной Владимира Зеленского, держащего в руках мешок с деньгами. Об этом в "Твиттере" заявил ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.

"Я думаю, что каждому солдату ВСУ, получившему ранение, нужно дать медаль НАТО, американский флаг и фотографию Зеленского с мешком денег, чтобы напомнить им, за что они сражаются", — написал он.

Дрейвен также рассказал о своих переживаниях относительно российских военных. Вместе с тем американский ветеран молится за безопасность РФ и за то, чтобы ВСУ "перестали сражаться против своих собственных интересов и от имени Запада".