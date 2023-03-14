Американский ветеран предложил необычную "награду" для военных ВСУ
Ветеран ВС США Дрейвен предложил вручать украинским бойцам фото Зеленского с мешком денег
Каждый раненный в бою украинский военный должен получить медаль НАТО и портрет президента Незалежной Владимира Зеленского, держащего в руках мешок с деньгами. Об этом в "Твиттере" заявил ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.
"Я думаю, что каждому солдату ВСУ, получившему ранение, нужно дать медаль НАТО, американский флаг и фотографию Зеленского с мешком денег, чтобы напомнить им, за что они сражаются", — написал он.
Дрейвен также рассказал о своих переживаниях относительно российских военных. Вместе с тем американский ветеран молится за безопасность РФ и за то, чтобы ВСУ "перестали сражаться против своих собственных интересов и от имени Запада".
Ранее Белый дом запросил в проекте бюджета на 2024 год более $6 млрд на поддержку Украины, союзников по НАТО и других стран – партнёров Вашингтона в Европе. Согласно документу, приоритет отдаётся укреплению возможностей США и их партнёров. В Китае же заявили, что такие действия Белого дома приближают мировую войну. Как отметила Global Times, Вашингтон много денег тратит на разработку нового наступательного вооружения и военных технологий, хотя мог бы задуматься об американцах и направить средства на улучшение их жизни.
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