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14 марта, 05:35

Американский ветеран предложил необычную "награду" для военных ВСУ

Ветеран ВС США Дрейвен предложил вручать украинским бойцам фото Зеленского с мешком денег

Каждый раненный в бою украинский военный должен получить медаль НАТО и портрет президента Незалежной Владимира Зеленского, держащего в руках мешок с деньгами. Об этом в "Твиттере" заявил ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.

"Я думаю, что каждому солдату ВСУ, получившему ранение, нужно дать медаль НАТО, американский флаг и фотографию Зеленского с мешком денег, чтобы напомнить им, за что они сражаются", — написал он.

Дрейвен также рассказал о своих переживаниях относительно российских военных. Вместе с тем американский ветеран молится за безопасность РФ и за то, чтобы ВСУ "перестали сражаться против своих собственных интересов и от имени Запада".

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Светлана Оперук
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