ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 августа 2023, 14:34
119336

На Украине погиб 35-летний актёр сериала "Нюхач" Алексей Хильский

Актёр Алексей Хильский. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Алексей Хильский

Актёр Алексей Хильский. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Алексей Хильский

На 36-м году жизни погиб украинский актёр Алексей Хильский, известный зрителю по ролям в сериалах. Ранее он вступил в ряды ВСУ и дважды был ранен. О гибели артиста сообщила на личной странице в соцсети супруга Надежда Хильская.

"Я пишу, но сама не могу до конца в это поверить. Лёша погиб. Он был лучшим из всех, кого я знаю. Самым хорошим! Самым красивым! Самым талантливым! Всё, за что он брался, он делал со страстью. А какая у него была жажда жизни! Он так любил жизнь! Я люблю тебя, мой воин", написала Надежда Хильская.

Актёр родился в Днепродзержинске, а с 2010 года стал выступать на сцене театра "Верим" в Днепропетровске. Его карьера в кино началась в 2016 году. Хильский успел сыграть в сериалах "Нюхач", "Подкидыши", "На твоей стороне", а также в украинском ремейке "Ментовских войн". Актёр также исполнял главную роль в сериале о спасателях "Вызов", съёмки третьего сезона которого начались в 2023 году.

Советская актриса Лидия Остринская умерла на Украине
Советская актриса Лидия Остринская умерла на Украине

Ранее советник офиса Зеленского Алексей Арестович сообщил о гибели актёра Снегуровского под Артёмовском. Артист играл в киевском театре "Чёрный квадрат", однако долгое время жил в США с семьёй.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Кино и сериалы
  • Происшествия
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar