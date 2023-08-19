На Украине погиб 35-летний актёр сериала "Нюхач" Алексей Хильский

На 36-м году жизни погиб украинский актёр Алексей Хильский, известный зрителю по ролям в сериалах. Ранее он вступил в ряды ВСУ и дважды был ранен. О гибели артиста сообщила на личной странице в соцсети супруга Надежда Хильская.

"Я пишу, но сама не могу до конца в это поверить. Лёша погиб. Он был лучшим из всех, кого я знаю. Самым хорошим! Самым красивым! Самым талантливым! Всё, за что он брался, он делал со страстью. А какая у него была жажда жизни! Он так любил жизнь! Я люблю тебя, мой воин", — написала Надежда Хильская.

Актёр родился в Днепродзержинске, а с 2010 года стал выступать на сцене театра "Верим" в Днепропетровске. Его карьера в кино началась в 2016 году. Хильский успел сыграть в сериалах "Нюхач", "Подкидыши", "На твоей стороне", а также в украинском ремейке "Ментовских войн". Актёр также исполнял главную роль в сериале о спасателях "Вызов", съёмки третьего сезона которого начались в 2023 году.