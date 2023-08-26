На Украине подтвердили гибель Джуса и двух пилотов при столкновении самолётов ВСУ

Госбюро расследований Украины (ГБР) подтвердило, что в Житомирской области столкнулись два украинских самолёта L-39, погибли три пилота. Об этом ведомство написало в телеграм-канале.

"Во время выполнения боевого задания в небе вблизи Житомира столкнулись два учебно-боевых самолёта L-39. Погибли три пилота Воздушных сил Вооружённых сил Украины", — отмечается в тексте.

Лётчик Джус. Фото © X / Juice_Fighter

Среди погибших действительно был лётчик с позывным Джус, широко известный в западных СМИ, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свой источник в ВСУ, а также на информацию от знакомых Джуса: волонтёра Мелании Подоляк и Павла Поцелуева.

По факту авиакатастрофы возбуждено дело по статье о нарушении правил полётов. ГБР намерено изучить детали случившегося и проанализировать техническое состояние самолётов до взлёта.