На Украине задержали полицейского, который организовал работу шести борделей
Правоохранители разоблачили сеть салонов интимных услуг в Одессе. Обложка © ГБР Украины
В Одессе правоохранители разоблачили сеть борделей, которую вместе с сообщниками организовал полицейский. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.
"Сотрудники ДБР (ГБР. — Прим. Лайфа) во взаимодействии с Нацполицией в Одессе сообщили о подозрении работнику полиции и его шести сообщникам, которые наладили в центре города работу сети из шести салонов интимных услуг", — говорится в сообщении.
В результате установлено, что полицейский вместе с сообщниками привлёк к работе более 20 женщин в возрасте от 18 до 45 лет. Пользуясь служебным положением, сотрудник прикрывал существование этого бизнеса. В основном в салоны приглашали иностранцев. Цены на услуги начинались от 500 долларов за ночь, а ежемесячно доходы владельцев сети составляли свыше 30 тысяч долларов (около трёх миллионов рублей).
Возбуждены уголовные дела по подозрению в сутенёрстве, а также создании и содержании мест разврата, совершённых с целью наживы организованной группой. Владельцам салонов грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого полицейского и отстранении его от должности.
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