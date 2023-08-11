На Украине задержали полицейского, который организовал работу шести борделей

В Одессе правоохранители разоблачили сеть борделей, которую вместе с сообщниками организовал полицейский. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.





"Сотрудники ДБР (ГБР. — Прим. Лайфа) во взаимодействии с Нацполицией в Одессе сообщили о подозрении работнику полиции и его шести сообщникам, которые наладили в центре города работу сети из шести салонов интимных услуг", — говорится в сообщении.

В результате установлено, что полицейский вместе с сообщниками привлёк к работе более 20 женщин в возрасте от 18 до 45 лет. Пользуясь служебным положением, сотрудник прикрывал существование этого бизнеса. В основном в салоны приглашали иностранцев. Цены на услуги начинались от 500 долларов за ночь, а ежемесячно доходы владельцев сети составляли свыше 30 тысяч долларов (около трёх миллионов рублей).