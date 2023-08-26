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Опубликовано 26 августа 2023, 11:28
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Пленный капитан ВСУ рассказал о засилье грузин и белорусов среди иностранных наёмников

Капитан ВСУ Низовцев: У иностранных наёмников выше мотивация и подготовка

На Украине воюет множество хорошо мотивированных граждан Грузии и Белоруссии, рассказал пленный капитан ВСУ Евгений Низовцев. По его словам, подготовка и мотивация наёмников в среднем выше, чем у мобилизованных.

"Мы видели порядка роты [иностранцев], иногда — до взвода, в зависимости чем они занимались. Звучала английская речь, звучала белорусская речь. Судя по шевронам, по флажкам, были белорусы, американцы, грузины. Были флаги Норвегии. Где-то попадались флаги Канады", приводит слова пленного РИА "Новости".

По словам капитана, все они были спортивно подтянутые, а некоторые, судя по поведению и движениям, имели за плечами боевой опыт. Кроме того, отличала наёмников и высокая мотивация — "большая отдача тому, чему их учили". Тренировки вели иностранные инструкторы.

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Getty Images / Jose Colon / Anadolu Agency

Матвей Константинов
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