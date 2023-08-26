В США сделали новый прогноз о восстании украинских военных против Зеленского

Неудачи украинской армии на фронте скоро могут стать причиной мятежа военных против президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире ютуб-канала Dialogue works.

"Я думаю, что скоро у Зеленского обострится конфликт с военными", — поделился прогнозом экс-аналитик американского разведывательного ведомства.

Джонсон объяснил, что среди ВСУ нарастает недовольство из-за отсутствия успехов на фронте. В катастрофическом провале контрнаступления украинской армии военное командование будет винить именно правительство.