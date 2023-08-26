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Регион
Опубликовано 26 августа 2023, 12:34
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В США сделали новый прогноз о восстании украинских военных против Зеленского

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: У Зеленского скоро обострится конфликт с военными

Президент Украины Владимир Зеленский с бойцами ВСУ. Фото © t.me / Zelenskiy Official

Президент Украины Владимир Зеленский с бойцами ВСУ. Фото © t.me / Zelenskiy Official

Неудачи украинской армии на фронте скоро могут стать причиной мятежа военных против президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире ютуб-канала Dialogue works.

"Я думаю, что скоро у Зеленского обострится конфликт с военными", поделился прогнозом экс-аналитик американского разведывательного ведомства.

Джонсон объяснил, что среди ВСУ нарастает недовольство из-за отсутствия успехов на фронте. В катастрофическом провале контрнаступления украинской армии военное командование будет винить именно правительство.

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А ранее другой ветеран американской разведки предсказал ВСУ разгром из-за нежелания Зеленского признать поражение. По его словам, Незалежная продолжит "побеждать" даже при российских танках в Киеве.

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Юрий Лысенко
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