В США сделали новый прогноз о восстании украинских военных против Зеленского
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: У Зеленского скоро обострится конфликт с военными
Президент Украины Владимир Зеленский с бойцами ВСУ. Фото © t.me / Zelenskiy Official
Неудачи украинской армии на фронте скоро могут стать причиной мятежа военных против президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире ютуб-канала Dialogue works.
"Я думаю, что скоро у Зеленского обострится конфликт с военными", — поделился прогнозом экс-аналитик американского разведывательного ведомства.
Джонсон объяснил, что среди ВСУ нарастает недовольство из-за отсутствия успехов на фронте. В катастрофическом провале контрнаступления украинской армии военное командование будет винить именно правительство.
А ранее другой ветеран американской разведки предсказал ВСУ разгром из-за нежелания Зеленского признать поражение. По его словам, Незалежная продолжит "побеждать" даже при российских танках в Киеве.