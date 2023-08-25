Американский разведчик предупредил Зеленского о страшном
Экс-разведчик Риттер: Нежелание Киева признать поражение приведёт к разгрому ВСУ
Нежелание президента Украины Владимира Зеленского признавать поражение обернётся полным разгромом ВСУ, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, Незалежная продолжит "побеждать" даже при российских танках в Киеве.
"Зеленский и дальше хочет делать вид, что выигрывает, но то, что мы видим на фронте, говорит об обратном. <…> Украинцы продолжат "побеждать", даже когда российские танки будут уже в Киеве", — сказал он в интервью ютуб-каналу Redacted.
Причём украинский лидер знает о реальных потерях в рядах ВСУ и о том, что они постоянно растут. На данный момент стало очевидным, что Киев всегда врал о подлинном количестве погибших, раненых и потерянной техники, что подтверждается множеством опубликованных в Сети видео работы ВС России.
Сейчас, считает разведчик, Зеленский отчаянно пытается перебросить на передовую новые плохо обученные подразделения. Однако это лишь ускорит крах его режима.
Ранее Скотт Риттер предсказал отступление ВСУ за Днепр. По его словам, из-за больших потерь украинским войскам придётся перейти к тактике "мобильной обороны", однако дефицит личного состава не позволит им сделать и это.
ТАСС / ЕРА / SERGEY DOLZHENKO