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Регион
Опубликовано 25 августа 2023, 14:45
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Американский разведчик предупредил Зеленского о страшном

Экс-разведчик Риттер: Нежелание Киева признать поражение приведёт к разгрому ВСУ

Нежелание президента Украины Владимира Зеленского признавать поражение обернётся полным разгромом ВСУ, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, Незалежная продолжит "побеждать" даже при российских танках в Киеве.

"Зеленский и дальше хочет делать вид, что выигрывает, но то, что мы видим на фронте, говорит об обратном. <…> Украинцы продолжат "побеждать", даже когда российские танки будут уже в Киеве", сказал он в интервью ютуб-каналу Redacted.

Причём украинский лидер знает о реальных потерях в рядах ВСУ и о том, что они постоянно растут. На данный момент стало очевидным, что Киев всегда врал о подлинном количестве погибших, раненых и потерянной техники, что подтверждается множеством опубликованных в Сети видео работы ВС России.

Сейчас, считает разведчик, Зеленский отчаянно пытается перебросить на передовую новые плохо обученные подразделения. Однако это лишь ускорит крах его режима.

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Ранее Скотт Риттер предсказал отступление ВСУ за Днепр. По его словам, из-за больших потерь украинским войскам придётся перейти к тактике "мобильной обороны", однако дефицит личного состава не позволит им сделать и это.

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ТАСС / ЕРА / SERGEY DOLZHENKO

Матвей Константинов
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