Нежелание президента Украины Владимира Зеленского признавать поражение обернётся полным разгромом ВСУ, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, Незалежная продолжит "побеждать" даже при российских танках в Киеве.

"Зеленский и дальше хочет делать вид, что выигрывает, но то, что мы видим на фронте, говорит об обратном. <…> Украинцы продолжат "побеждать", даже когда российские танки будут уже в Киеве", — сказал он в интервью ютуб-каналу Redacted.

Причём украинский лидер знает о реальных потерях в рядах ВСУ и о том, что они постоянно растут. На данный момент стало очевидным, что Киев всегда врал о подлинном количестве погибших, раненых и потерянной техники, что подтверждается множеством опубликованных в Сети видео работы ВС России.

Сейчас, считает разведчик, Зеленский отчаянно пытается перебросить на передовую новые плохо обученные подразделения. Однако это лишь ускорит крах его режима.