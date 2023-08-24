ВСУ предрекли скорое отступление за Днепр из-за потерь людей и техники
Бывший разведчик США Риттер: ВСУ из-за потерь могут отступить за Днепр
ВСУ придётся отступить за Днепр, так как они терпят большие потери. Такое мнение высказал бывший разведчик США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону. По его словам, украинцы будут вынуждены передислоцировать войска с Запорожья на иные направления, чтобы "закрыть бреши".
"ВСУ придётся перейти к тактике мобильной обороны, но она не сработает из-за нехватки ресурсов и оружия", — заявил Риттер.
Бывший американский разведчик предположил, что в данном случае Российская армия сможет использовать в бою свои основные ударные силы, заставив ВСУ отступить за Днепр и сохранить оставшуюся часть подразделений.
Ранее Вооружённые силы России ликвидировали пять быстроходных лодок и катеров ВСУ, а вместе с ними до 20 военнослужащих Украины. Они пытались переправиться с правого берега Днепра на острова.
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