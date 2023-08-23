Уничтожены лодки и катера ВСУ, переправлявшие десант через Днепр

Вооружённые силы России ликвидировали пять быстроходных лодок и катеров ВСУ, а вместе с ними до 20 военнослужащих Украины. Те пытались переправиться с правого берега Днепра на острова. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян. Его видеообращение опубликовано в телеграм-канале Минобороны.

"За прошедшие сутки военнослужащими артиллерийских подразделений группировки "Днепр" выявлены и уничтожены пять быстроходных лодок и катеров противника, а также до 20 военнослужащих ВСУ, готовившихся к переброске с правого берега Днепра на острова", — заявил Кодрян.

А ещё там же российские подразделения РЭБ приземлили разведывательный беспилотник противника. Это был дрон самолётного типа.