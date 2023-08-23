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Опубликовано 23 августа 2023, 18:36
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Уничтожены лодки и катера ВСУ, переправлявшие десант через Днепр

МО: ВС РФ ликвидировали 5 лодок и катеров ВСУ, перевозивших военных через Днепр

Вооружённые силы России ликвидировали пять быстроходных лодок и катеров ВСУ, а вместе с ними до 20 военнослужащих Украины. Те пытались переправиться с правого берега Днепра на острова. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян. Его видеообращение опубликовано в телеграм-канале Минобороны.

"За прошедшие сутки военнослужащими артиллерийских подразделений группировки "Днепр" выявлены и уничтожены пять быстроходных лодок и катеров противника, а также до 20 военнослужащих ВСУ, готовившихся к переброске с правого берега Днепра на острова", — заявил Кодрян.

А ещё там же российские подразделения РЭБ приземлили разведывательный беспилотник противника. Это был дрон самолётного типа.

МО РФ сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью
МО РФ сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью

Ранее штурмовики Западной группировки войск на Купянском направлении заняли опорный пункт, а также два наблюдательных поста ВСУ.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Анатолий Симоненко
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