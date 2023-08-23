МО РФ сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник самолётного типа над Белгородской областью. Попытка атаки ВСУ произошла сегодня, 23 августа, около 11:30 мск. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами ПВО БПЛА обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области. В результате пресечённой террористической атаки пострадавших и разрушений нет", — говорится в сообщении ведомства.
А в ночь на 23 августа ПВО пресекла очередную попытку Киева совершить атаку на Москву тремя беспилотниками самолётного типа. Два из них были сбиты в Можайском районе и Химках (здесь обломки упали на жилой дом), третий врезался в строящееся здание комплекса "Москва-Сити". Пострадавших нет.
ТАСС / Александр Полегенько