МО РФ сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник самолётного типа над Белгородской областью. Попытка атаки ВСУ произошла сегодня, 23 августа, около 11:30 мск. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Средствами ПВО БПЛА обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области. В результате пресечённой террористической атаки пострадавших и разрушений нет", — говорится в сообщении ведомства.