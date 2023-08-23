"Было страшно": Житель дома у "Москвы-Сити" рассказал о первых минутах после падения дрона

Житель квартиры на улице Антонова-Овсеенко, где взрывной волной выбило окна после падения дрона у комплекса "Москва-Сити", рассказал о первых минутах после случившегося. В беседе с телеграм-каналом SHOT Максим признался, что, несмотря на происшествие, переезжать не собирается, но диван от окна всё-таки передвинет.

Максим, один из жильцов дома на улице Антонова-Овсеенко, рассказал о первых минутах после падения дрона у комплекса "Москва-Сити". Видео © SHOT

Парень рассказал, что всё случилось около трёх часов ночи, когда он спокойно спал на диване, стоящем у окна. Его разбудил грохот и звук падающего стекла, которое выбило взрывной волной. Подойдя к окну, Максим понял, что соседи оказались в схожей ситуации, после чего вызвал сотрудников МЧС.

"Думаю, ну, скорее всего, дрон. Страшно было к окну подходить", — признался молодой человек.

Несмотря на случившееся, парень не собирается переезжать, к тому же он приехал в Москву лишь две недели назад. Однако о перестановке в жилье Максим уже задумывается: диван от окна он планирует передвинуть.