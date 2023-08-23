Лайф публикует видео из дома у "Москвы-Сити", где взрывной волной выбило окна

В многоэтажке на улице Антонова-Овсеенко в ста метрах от комплекса "Москва-Сити" взрывной волной выбило восемь окон. Видео последствий происшествия публикует телеграм-канал SHOT.

После падения дрона на территории "Москвы-Сити" взрывной волной выбило окна в восьми квартирах. Видео © t.me / SHOT

На опубликованных кадрах видно, что взрывная волна сильно повредила остекление восьми квартир: осколки разбросаны как в комнатах, так и на улице. В эти минуты сотрудники МЧС проводят обход домов и осматривают повреждения. Как и сообщалось ранее, никто не пострадал.