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23 августа, 02:53

Лайф публикует видео из дома у "Москвы-Сити", где взрывной волной выбило окна

В ста метрах от прилёта дрона в "Москве-Сити" взрывная волна выбила стёкла в домах

В многоэтажке на улице Антонова-Овсеенко в ста метрах от комплекса "Москва-Сити" взрывной волной выбило восемь окон. Видео последствий происшествия публикует телеграм-канал SHOT.

После падения дрона на территории "Москвы-Сити" взрывной волной выбило окна в восьми квартирах. Видео © t.me / SHOT

На опубликованных кадрах видно, что взрывная волна сильно повредила остекление восьми квартир: осколки разбросаны как в комнатах, так и на улице. В эти минуты сотрудники МЧС проводят обход домов и осматривают повреждения. Как и сообщалось ранее, никто не пострадал.

Собянин рассказал о повреждениях в районе "Москва-Сити" после падения дрона

Собянин рассказал о повреждениях в районе "Москва-Сити" после падения дрона

Напомним, ранее Минобороны РФ заявило о том, что ночью силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотниками самолётного типа. Два из них были сбиты в воздухе, третий врезался в строящееся здание комплекса "Москва-Сити". Пострадавших нет.

Обложка ©

t.me / SHOT

Оксана Попова
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