Собянин рассказал о повреждениях в районе "Москва-Сити" после падения дрона
Собянин: После падения дрона в районе "Москва-Сити" выбило окна соседних домах
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об обстановке в районе здания "Москва-Сити", в которое этой ночью попал беспилотный летательный аппарат. По его словам, сейчас экстренные службы осматривают территорию в периметре небоскрёба.
"Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках. Пострадавших нет", – отметил Собянин в своём телеграм-канале.
Взрывной волной выбило окна в квартирах многоэтажки на улице Антонова-Овсеенко возле Москва Сити. Видео © t.me / SHOT
По данным телеграм-канала SHOT, взрывной волной выбило стёкла в квартирах многоэтажного дома, расположенного на улице Антонова-Овсеенко. Стоит отметить, что это примерно в ста метрах от места взрыва БПЛА. Никто не пострадал.
Ранее Минобороны РФ сообщало о том, что ночью силами ПВО пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотниками самолетного типа. Два из них были сбиты в воздухе, третий врезался в строящееся здание комплекса "Москва-Сити". Пострадавших нет.
t.me / SHOT