Собянин рассказал о повреждениях в районе "Москва-Сити" после падения дрона

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об обстановке в районе здания "Москва-Сити", в которое этой ночью попал беспилотный летательный аппарат. По его словам, сейчас экстренные службы осматривают территорию в периметре небоскрёба.

"Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках. Пострадавших нет", – отметил Собянин в своём телеграм-канале.

Взрывной волной выбило окна в квартирах многоэтажки на улице Антонова-Овсеенко возле Москва Сити. Видео © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала SHOT, взрывной волной выбило стёкла в квартирах многоэтажного дома, расположенного на улице Антонова-Овсеенко. Стоит отметить, что это примерно в ста метрах от места взрыва БПЛА. Никто не пострадал.