В Химках обломки дрона упали на жилой дом, где спала семья

Обломки беспилотника, сбитого в подмосковных Химках, повредили жилой дом. В этот момент там спала семья — супруги с двумя детьми, к счастью, они не пострадали. Чего не скажешь о доме. SHOT публикует эксклюзивное видео с места.

В Химках обломки беспилотника повредили жилой дом, склад и стену магазина "Верный". Видео © SHOT

В доме обрушилась часть стены на втором этаже. Сейчас территория оцеплена, на месте работают экстренные службы. Также обломками задело соседний коттедж.