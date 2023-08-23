В Химках обломки дрона упали на жилой дом, где спала семья
В Химках обломки беспилотника повредили жилой дом
В Химках обломки беспилотника повредили жилой дом. Обложка © SHOT
Обломки беспилотника, сбитого в подмосковных Химках, повредили жилой дом. В этот момент там спала семья — супруги с двумя детьми, к счастью, они не пострадали. Чего не скажешь о доме. SHOT публикует эксклюзивное видео с места.
В Химках обломки беспилотника повредили жилой дом, склад и стену магазина "Верный". Видео © SHOT
В доме обрушилась часть стены на втором этаже. Сейчас территория оцеплена, на месте работают экстренные службы. Также обломками задело соседний коттедж.
Кроме того, в Химках повредило фасады складских помещений компании по продаже автопогрузчиков и стену магазина "Верный". На месте нашли, предположительно, обломок двигателя. Здесь также никто не пострадал.
Напомним, в ночь на 23 августа ПВО пресекла очередную попытку киевского режима совершить атаку тремя беспилотниками самолётного типа. Два из них были сбиты в Можайском районе и Химках, третий врезался в строящееся здание комплекса "Москва-Сити". Лайф публиковал видео из квартиры неподалёку, где взрывной волной выбило окна. Пострадавших нет.